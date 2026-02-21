Медия без
Кузман Илиев остана единствен лидер на "България Може"

Партията се обяви за неутралитет във външната политика и възкресяване на проекта "Белене"

Днес, 15:15
Според политическата резолюция на конференция партията ще участва самостоятелно на изборите.
След дълги вътрешни разпри, партията "България Може", доскоро спрягана като потенциален съюзник на бившия президент Румен Радев, остана с един председател – Кузман Илиев. Наскоро беше изключен другият председател – Иво Русчев, бивш депутат от "Възраждане". Доскоро партийният устав позволяваше повече от един председател, но днес се проведе национална конференция на формацията, която го преправи така, че лидерът да бъде само един.

От началото на годината партията се изправи пред вътрешен разрив. Повод за това станаха раздори в партийното ръководство за участието на "България Може" в Столичния общински съвет (СОС). Иво Русчев, заедно със свои поддръжници, също бивши членове на "Възраждане", настояваше, че партията трябва да подкрепя група общинари, обявили се като представители на "България Може" в СОС. Кузман Илиев обаче настояваше за разграничаване от въпросните общински съветници заради политическо-съдебни скандали около тях. Накрая се стигна до опасност от разцепление, но фракцията на Илиев успя да изключи опонентите си и да свика днешната конференция, която утвърди водача й като единствен председател.

Конференцията прие и политическа резолюция във връзка с предстоящите предсрочни избори. В документа не се казва нищо за евентуален съюз с Румен Радев, а само че партията се позиционира се като "опозиция на статуквото" и ще участва самостоятелно на вота, но е готова за сътрудничество с други политически сили със сходни цели.

По отношение на външната политика "България Може" настоява да се избягва въвличането на страната във военни конфликти и изразява тревога от нарастването на военните разходи. Посочва се, че прекъсването на традиционните енергийни връзки (които бяха с Русия – бел.ред.) води до индустриален спад и е нужен по-прагматичен подход. Обявява се против зелените политики на ЕС и иска да се запазят въглищните мощности, да се разшири АЕЦ "Козлодуй" и да се работи по ядрения проект "Белене".

