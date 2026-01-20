"България Може" отпада като трамплин за Радев към вота

Партията "България Може" няма да предостави регистрацията си на президента в оставка Румен Радев, за да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това заяви съпредседателят на формацията Кузман Илиев пред Нова ТВ. "Цинично е, че можем да дадем регистрацията си", каза той. Илиев обаче допусна, че "България Може" би могла да се включи в коалиция, ако Радев създаде такава и покани партията му да участва.

"България Може" беше учредена в края на 2024 г. , с участието на Александър Маринов – бивш съветник на държавния глава, който оглави Изпълнителния съвет на партията. Иначе формацията се ръководи от двама председатели – Кузман Илиев и Иво Русчев.

Тъй като времето до предсрочния вот е малко, очакванията са, че Радев ще потърси вече регистрирана партия, към която да се присъедини, а не тепърва да учредява нова. Ден след като той обяви, че подава оставка като държавен глава, от "България Може" съобщиха, че ще проведат национална конференция, на която ще променят ръководството си. А това създаде очаквания, че партията може да приеме Радев като водач.

От "България Може" отричаха, че партията е създадена по указание на Радев, но признаваха, че по редица въпроси възгледите им съвпадат с тези на президента в оставка. По повод промените в Изборния кодекс формацията обяви , че иска "да се възстанови изцяло машинното гласуване с електронно отчитане и пълно ръчно преброяване на контролните разписки", тоест, същата позиция като Радев. Съвсем наскоро "България Може" излезе с позиция , че категорично се противопоставя на опити да бъде включена българската държава в т.нар. "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна.

На 21 февруари партията ще проведе национална конференция в столичния парк-хотел "Москва". Според програмата на събитието тя ще промени устава си, ще приеме политическа резолюция и ще избере ръководни и контролни органи.

Тогава ще се разбере дали ще запази сегашните си лидери - Кузман Илиев, който е бил кандидат за депутат от листите на ВМРО, както и ръководител на "Съюза за стопанска инициатива" – работодателска организация, в която основна фигура беше покойният бизнесмен Алексей Петров, и Иво Русчев, беше депутат от "Възраждане", изгонен след вътрешнопартиен скандал с лидера Костадин Костадинов.

Отлив

Междувременно, четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица". След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията - от състава й бяха заличени "Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи".

Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП - Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г. Слуховете са, че те също могат да подкрепят Радев.