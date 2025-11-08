Борис Бонев: София има само 4 снегорина и ни чака зимен хаос

След кризата с извозването на боклука в София се задава и криза със снегопочистването. Това прогнозира пред БНТ лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

"С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина [от кризата с боклука]. София в момента има 4 броя снегорини. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж. Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 см сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж, всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до „Пирогов“, каза той.

Бонев говори и за задаващата нова криза за извозване на боклука в столицата, която ще засегне още райони. На 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3, която обхваща „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ и това засяга около 200 000 души, според него.

"Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване. Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“, благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество „София екострой“ и предприятието Завод за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма коя от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, обясни той.

Бонев обвини кмета Васил Терзиев и екипа му в неадекватност: „Липсата на неспокойствие от кризата с боклука, липсата на бързи действия говори само за едно-две неща: или наистина не знаят какво правят и просто се надяват някакво чудо да се случи и да им се размине кризата, или това се прави нарочно. Аз трето обяснение нямам“.

Той говори и за проблема с главния архитект на София Богдана Панайотова, "заради която Терзиев дори се яви на детектор на лъжата, защото е негово лично назначение, а сега я уволнява с sms".

Според Бонев вероятно става дума за някакви корупционни нарушения в цялото направление "Архитектура и градоустроство", защото "там в момента върви чистка". Затова призова Терзиев, ако има такова нещо, да го обяви публично, което би било достойната позиция.

Пред bTV пък Столичния общински съвет Цветомир Петров даде съвсем общо обяснение на драмите с Богдана Панайотова:

„За мен важното е едно – когато има един екип на кмет, хората в неговия екип, трябва да следват неговата визия и цели. Ако екипът не следва визията и целите на кмета, няма място в него. Явно главният архитект на София архитект Богдана Панайотова е заявила, че ще следва целите, но явно не го е направила“.