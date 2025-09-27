Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Проучване за местните данъци и такси в София вся паника за глоби

След слухове в мрежите, общината увери, че няма нищо задължително и никой няма да бъде глобен

Днес, 18:12
Няма изтичащи срокове и задължителни декларации, успокои общината.
БГНЕС
Няма изтичащи срокове и задължителни декларации, успокои общината.

Проучване на Столичната община във връзка с поредния опит да се промени системата на образуване на местните данъци и такси предизвика в последните дни паника, след като из социалните мрежи започна да се разпространява фалшива информация, че изтичат срокове и хората ще бъдат глобявани.

Става дума за предварително проучване във връзка с намеренията от 1 януари най-сетне да се въведе принципът "замърсителят плаща" в образуването на таксата за битови отпадъци. За да събере информация от гражданите и бизнеса, която е необходима във връзка с предстоящата промяна на подхода, Столичната община събира информация чрез три декларации. Срокът за попълването им е 30 септември, но това са напълно доброволни начинания и подаването на декларациите не е задължително. Това изрично е посочено на сайта на общината. Въпреки това, в последните дни много хора се стреснаха от постове в социалните мрежи, че сроковете за мистериозните декларации изтичат, а за изпускането им ще има глоби, като в обикалящите "фейк" новини бяха посочени и конкретни суми.

Днес от общината реагираха на психозата и успокоиха, че няма нищо вярно в публикациите. От "Московска" подчертават:

•    Подаването на декларации не е задължително;
•    Няма глоби или санкции за тези, които не ги подадат;
•    Попълването или непопълването им няма да промени начина на изчисляване на такса смет за домакинства и бизнес след 1 януари 2026 г.

В момента декларациите са пожелателни. Те целят единствено да съберат предварителна информация за начина на ползване на имотите и количеството отпадък, за да може Столичната община и Общинският съвет да подготвят най-справедливо решение за столичани. След като държавата вземе окончателно решение и Общинският съвет приеме промени в наредбата, ще бъдат обявени ясни правила и срокове за действията на гражданите и бизнеса, посочват от общината. Оттам призовават жителите на София и представителите на фирмите да се информират единствено чрез официалните канали на Столична община и да не се поддават на слухове, които създават излишно напрежение.

Хората, които все пак биха желали да се включат в допитването, могат да се запознаят с въпросните декларации в рубриката "Местни данъци и такси".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Столична община, такса смет, местни данъци и такси

Още новини по темата

Училищата в София ще решат сами дали да учат на 17 септември
10 Септ. 2025

Двама нови зам.-кметове се появиха в екипа на Васил Терзиев
09 Септ. 2025

София временно спира тролейбус №8
11 Авг. 2025

Стара Загора рязко вдигна данък сгради с 30%
08 Авг. 2025

Общините масово са вдигнали местните данъци
01 Авг. 2025

Столична община променя маршрута на автобусите до "Младост"
10 Юли 2025

Нов връх в София - трамвай тегли кола
07 Юли 2025

София променя линии на градския транспорт
26 Юни 2025

Столична община слага 21 нови камери за скорост
20 Юни 2025

"София прайд" затвори центъра на столицата

14 Юни 2025

"Синият лъв" и къщата на Гешов ще стават детски градини
10 Юни 2025

Картите за градския транспорт в София се удължават с 6 дни
30 Май 2025

Главният архитект на София заплаши да спира небостъргачи
23 Май 2025

Национал по колоездене осъди общината за контузия на велоалея
08 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар