Проучване за местните данъци и такси в София вся паника за глоби

Проучване на Столичната община във връзка с поредния опит да се промени системата на образуване на местните данъци и такси предизвика в последните дни паника, след като из социалните мрежи започна да се разпространява фалшива информация, че изтичат срокове и хората ще бъдат глобявани.

Става дума за предварително проучване във връзка с намеренията от 1 януари най-сетне да се въведе принципът "замърсителят плаща" в образуването на таксата за битови отпадъци. За да събере информация от гражданите и бизнеса, която е необходима във връзка с предстоящата промяна на подхода, Столичната община събира информация чрез три декларации. Срокът за попълването им е 30 септември, но това са напълно доброволни начинания и подаването на декларациите не е задължително. Това изрично е посочено на сайта на общината. Въпреки това, в последните дни много хора се стреснаха от постове в социалните мрежи, че сроковете за мистериозните декларации изтичат, а за изпускането им ще има глоби, като в обикалящите "фейк" новини бяха посочени и конкретни суми.

Днес от общината реагираха на психозата и успокоиха, че няма нищо вярно в публикациите. От "Московска" подчертават:

• Подаването на декларации не е задължително;

• Няма глоби или санкции за тези, които не ги подадат;

• Попълването или непопълването им няма да промени начина на изчисляване на такса смет за домакинства и бизнес след 1 януари 2026 г.

В момента декларациите са пожелателни. Те целят единствено да съберат предварителна информация за начина на ползване на имотите и количеството отпадък, за да може Столичната община и Общинският съвет да подготвят най-справедливо решение за столичани. След като държавата вземе окончателно решение и Общинският съвет приеме промени в наредбата, ще бъдат обявени ясни правила и срокове за действията на гражданите и бизнеса, посочват от общината. Оттам призовават жителите на София и представителите на фирмите да се информират единствено чрез официалните канали на Столична община и да не се поддават на слухове, които създават излишно напрежение.

Хората, които все пак биха желали да се включат в допитването, могат да се запознаят с въпросните декларации в рубриката "Местни данъци и такси".