Перфектната поръчка на Васил Терзиев за боклука се оказа златна

Екипът на столичния кмет Васил Терзиев се вкара сам в голям капан с чистенето на София, който може на свой ред да доведе и до криза с боклука. Мегатъргът за чистотата на София финишира с подадени оферти, надхвърлящи цели два пъти определената прогнозна стойност. При прогноза за разходи в размер на 429.5 млн. лв. за чистенето на 7 зони на града кандидатите подадоха оферти на стойност 839 млн. лв. Единственият начин да се покрият тези разходи е с рязък скок в такса смет. Освен че са скъпи, отворените оферти са малко на брой и конкуренция реално няма.

Това показва прегледът на условията за участие в процедурата, която се готви над една година и в крайна сметка доведе до голяма и неприятна новина за екипа на Терзиев.

Общината пусна огромен търг без посочена пределна цена

Решението на Столична община да не фиксира прогнозната цена като пределна бе критикувано още при обявяването на процедурата. При толкова голям обществен ресурс, пряко свързан с размера на такса смет, бе странно посочените прогнозни цени да не са пределни и да се допускат оферти, които ги надхвърлят. Въпросът за прогнозните цени и могат ли те да се надхвърлят е бил зададен нееднократно и от потенциални участници в процедурата в рамките на разясненията.

Решението бе обяснено при представянето на процедурата и с даването на по-голям свобода на кандидатите да предложат сами най-добрите според тях решения за бъдещата автоматизирана система за чистене на града. Свободата за избор на технически решения обаче върви ръка за ръка с труднопрогнозируеми разходи и това се вижда от поддените от фирмите оферти.

Изпълнението на договорите е разделено на две фази с много съпътстващи въпроси

Обявената от общината поръчка е много сложна, а опитът да се гарантира общественият интерес през големи неустойки може да е довел и до допълнително оскъпяване, става ясно от задаваните въпроси и отговорите от общината в хода на процедурата. Наред с огромните таблици, които указват в рамките на всеки квартал с каква кратност от кои адреси се извозват различните видове отпадъци, този път при мегатърга изпълнението бе допълнително затруднено чрез разделянето на дейностите на две фази. Условията изискват от изпълнителите в първите 6 месеца да чистят града по досегашната система, като осигурят съответната техника, а след 6-тия месец да въведат автоматизирана система за чистене, със сведени до минимум ръчни дейности.

Това е довело до купища въпроси от потенциалните кандидати, включително такива, свързани с ценообразуването.

От прегледа на задаваните въпроси става ясно, че при първоначалното обявяване на условията за участие от кандидатите се е изискало да предадат цена за извоване на отпадъците до съоръжение за третиране, съобразена с разходите им преди въвежднето на автоматизирана система. Втора цена, отчитаща разходите след въвеждането на автоматизирана система, не е заложена. След множество запитвания общината поправила образеца за Ценовото предложение, като е променила наименованието на тази позиция. Към участниците в бележка под линия е отправено изрично предупреждение със следното съдържание - “Участниците следва да съобразят Ценовото си предложение с всички условия на настоящата обществена поръчка. Предложените от участниците цени включват всички дейности от Техническата спецификация, обхващащи периода преди и след въвеждане на Автоматизираната система".

Множество зададени въпроси има и по заложените неустойки, като в един от тях се пита изрично каква е целесъобразността да се залагат несъобразени с провинението неустойки, когато от кандидат - изпълнителите се очаква да включат всички тези потенциални разходи в цената. Потенциалните кандидати са питали и защо не е предвидена възможност за актуализация на цените съобразно инфлацията, като е даден отговор, че офертните цени следва да се съобразят с всички рискове от самите кандидати.

Огромни разлики в цените и рязко свила се конкуренция

Резултатът в края на процедурата се размина рязко с очакванията на кмета Васил Терзиев. При изтичането на срока за подаване на оферти той се похвали, че администрацията му е организирала конкурс с много широко участие, с условия, които допускат реална конкуренция, и свидетелство за това е и включването на чуждестранен участник. Равносметката след отварянето на офертите е друга. Почти всички зони останаха с по един кандидат, с оферти, между които има необясними разлики спрямо прогнозните цени.

Зона 1 (Средец, Лозенец, Студентски) с прогнозна стойност за чистене за 5 години от 68,3 млн. лв. без ДДС финишира с една отворена ценова оферта - на ЗАУБА ЕАД, за 243.6 млн. лв. без ДДС при общо двама кандидати.

Зона 2 („Искър” и „Панчарево”, „Кремиковци”) e с трима кандидати, но само една отворена ценова оферта - на БКС Чистота, за 71.8 млн. лв. без ДДС при 75.8 млн. лв. прогнозна стойност. Тук офертата е под прогнозната стойност.

Зона 3 („Изгрев”, „Слатина” и „Подуяне”) e с трима кандидати и нито една отворена оферта.

Зона 4 („Илинден” и „Надежда”, „Сердика") е с трима кандидати, само една отворена ценова оферта - на турския консорциум “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети”, с оферта от 45.7 млн. лв. при прогнозна 59.9 млн. лв. - сериозно под прогнозата.

Зона 5 („Банкя”, „Връбница” и „Нови Искър”), е с двама кандидати и само една отворена оферта - отново на “БКС Чистота”, но тук офертата е за 113.3 млн. лв. при прогнозна от 47.9 млн. лв. Както вече бе изтъкнато, тази фирма е с оферта под прогнозната за зона 2, но пък офертата й за зона 5 е над 2.5 пъти по-скъпа от очакваната. Сравнението на единичните цени за двете различни зони, които фирмата е оферирала, са близки и не е ясно на какво се дължат огромните разлики.

Зона 6 ("Люлин" и "Красно село") е с двама кандидати - турският участник "Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети" и консорциум “Почистване Триадица”, като е отворена само втората оферта. За този район има подаден сигнал, че турският участник е бил притиснат чрез подпалване на техника и затова е оттеглил офертата си. Цената, предложена от “Почистване Триадица”, е 189 млн. лв. без ДДС при 66.8 млн. лв. прогнозна стойност.

За последната зона 7 („Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица – център") има две оферти, само едната от тях отворена - на “Почистване Триадица”, за 175.4 млн. лв. при прогнозна стойност 43.4 млн. лв.

Сравнението при единичните цени показва, че голямото поскъпване идва от основната дейност - обслужването на контейнерите и извозването на едрогабаритните отпадъци.

При почти всички оферти цената за обслужване на тон събран и транспортиран битов отпадък от контейнерите надхвърля над два пъти прогнозната цена на общината. Общината е дала прогноза за 166.67 лв. на тон, подадените оферти са на всички фирми без турския участник са над 300 лв. на тон. Турският участник е предложил 179 лв. на тон цена. Над двойна разлика се получава и при цената за извозване на тон едрогабаритен отпадък, като и тук само офертата на турския участник е близка до прогнозната.

Както “Сега” писа, в конкурса се включиха неслучайни фирми, както и новосъздадени такива, като до последно кметът Терзиев се радваше на участниците.

Сега накъде

На каквото и да се дължат тези разлики, общината е изправена пред решение дали да прекрати процедурите или да продължи с тези огромни цени. Ако избере втория вариант, това е равнозначно на рязко увеличаване на такса смет, с която се финансират разходите по чистотата. Ако премине към прекратяване на процедурата, общината ще трябва да обяви нова. Това обаче ще доведе до проблеми заради изтичащите договори в 20 района на града, които спешно ще трябва да се анексират. Не е ясно дали и при какви условия ще се случи това. Има вариант дейности да се възложат чрез инхаус на общинското дружество “Софекострой”, като е вероятно общината да премине именно към такова решение. Не е ясно доколко общинската фирма има капацитет да се справи. В момента тя чисти “Красна поляна” с договор до декември 2026 г. По-спокойна е картината за “Витоша” и “Овча Купел”, където договорите изтичат през септември 2027 г.