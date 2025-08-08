Новаци и турска фирма влизат в битка за милиони в София

Новорегистрирана фирма и турско дружество с опит в събирането на боклука в големи турски градове влизат в битка за отпадъците на София. Офертите на фирмите за чистенето на 5 от 7 зони на града бяха отворени вчера. За две от зоните в получена по една оферта и с цел конкуренция срокът е удължен с две седмици. Дружествата ще се състезават само по един показател - цена. София се надява да има сключени договори преди изтичането на старите, макар че при обжалване има риск да се стигне до анексиране.

За 5-те зони са постъпили оферти от общо 13 дружества и консорциуми. Според условията на поръчката един участник може да вземе до 2 обособени позиции. Този интерес не е толкова висок на фона на занижените изисквания към фирмите като оборот и опит. Общината заложи по-широки граници за подбор, за да не се стеснява още на входа конкуренцията.

Документи за участие в конкурса е подал българският клон на “Норм Санаи Юрюнлери Ималят Ве Дъш Тиджарет Лимитид Ширкети”. Турското дружество има опит в събирането на отпадъци и е работило в района на Измир. Фирмата е подала оферти за 2 от обособените позиции - за районите “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” и за “Люлин” и “Красно село”. В “Люлин” и “Красно село” има само още един кандидат - консорциум от фирми, познати от договор за чистене на Бургас. В консорциума, който се състезава в София, има фирма, учредена през юли т.г.

За две обособени позиции оферти е подал консорциумът ЕСС, в който участва новорегистрираното през 2024 г. дружество “Техно импорт експорт 23”. Не става ясно от наличната в момента информация коя друга фирма влиза в консорциума. Фирмата още няма публикуван финансов отчет. ЕСС кандидатства за втора и трета позиция по поръчката - за районите “Искър”, “Панчарево”, “Кремиковци” и за “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, в конкуренция с по още две фирми.

В конкурса има и познати изпълнители - за две позиции кандидатства “Нелсен - Чистота”, която и в момента има договори за две зони с общината. ЗМБГ - друга позната фирма от действащите договори, също е подала оферти за 2 позиции.

Ценовите оферти на участниците още не са обявени. Общината изисква от фирмите повече механизирана техника от настоящите договори, ще има и по-високи санкции. Заради повечето автоматизирани дейности и инфлацията прогнозната стойност на поръчката е значително по-висока от настоящите договори.