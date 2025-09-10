Училищата в София ще решат сами дали да учат на 17 септември

Да учат или да не учат децата в София на празника на столицата 17 септември - този горещ картоф тази година ще е в ръцете на директорите на училища. Кметът на София Васил Терзиев им изпрати писмо, с което ги приканва да се включат в различните прояви за празника и според това да решат дали училището ще обяви неучебен ден или ще учи.

“Ако Вие и екипите Ви, след като се запознаете с програмата за празника, решите да се възползвате от предложените събития, може да обявите 17 септември за неучебен, но присъствен ден, или да се присъедините след учебните занятия. Можете да отбележите Денят на София и с инициативи, организирани от Вас. Вярвам, че и в този ден имаме обща кауза - да направим така, че децата на София да опознаят по-добре и обикнат повече любимия ни град.”, се казва в писмото на кмета Терзиев.

Миналата година Терзиев подлуди родители, учители и директори, като обяви 17 септември за неучебен ден в последния момент. После се наложи да се извини. Проблем имаше и на 3 януари, когато София се оказа единственият град с учебни занятия в страната, а Терзиев вместо да вземе нещата в свои ръце, призова МОН да го обяви за неучебен в цялата страна, защото беше между дълга серия почивни дни.