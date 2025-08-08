Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Стара Загора рязко вдигна данък сгради с 30%

Кметът Живко Тодоров обяви, че с това увеличение се отговаря на нуждите и исканията на хората

Днес, 09:15

Стара Загора направи шокиращо голямо увеличение на местните данъци и такси - 30%. На вчерашното извънредно заседание на Общинския съвет с 29 гласа „за“, 13 „против“ и 5 „въздържал се“ бе гласувана съответната промяна в наредбата, която ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Данъкът върху недвижимите имоти се вдига от 1.7 на 2.2 промила, като при дебатите бе изтъкнато, че "корекцията е с около 30%", но Стара Загора въпреки това остава под средната ставка за страната от 2.3 промила. За сравнение - в София данък сгради е 1.8 промила.

Според изчисленията увеличеният данък сгради ще вдигне годишните постъпления в общинската хазна от 9.1 до 11.5 млн. лева. 

„С тези пари ще се повишава качеството на живот на старозагорци - обяви кметът Живко Тодоров. - Община Стара Загора задържа най-ниските налози по отношение на данък сгради и такса смет в продължение на може би 10-12 години. И това беше добро до един момент - когато вече исканията на хората стават такива, че ние трябва да вземем мерки да попълним приходната част на бюджета. А исканията на хората са всеки ден да има подобряване на услугите, които общината им предоставя, а това става със средства. Цените на строителството бяха от около 400 евро/мпреди 10 години, а сега е трудно да се намерят дори и на 1000 евро/м2. Тези скокове са валидни и за общината и тя, за да построи канализация в даден квартал, подлежи на същата инфлация, както и частният сектор. По същия начин, за да достави зеленчуци в детските градини трябва да ги купи със същата инфлация както и хората“.

През тази година рекордно голям брой общини са вдигнали местните данъци и такси. В 72 е увеличен данъкът върху недвижимите имоти, в 33 - данъкът при продажба на имущество, в 45 - данъка върху превозните средства, а в 28 - патентният данък за търговските обекти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

местни данъци и такси

Още новини по темата

Общините масово са вдигнали местните данъци
01 Авг. 2025

Варна и Пловдив вдигнаха рязко такса "смет"
19 Дек. 2024

Варна и София ще са с най-ниска такса "смет" за жилища
02 Дек. 2024

В Пловдив ще увеличат таксите за смет и паркомясто
18 Ноем. 2024

Местни данъци и такси се качват в цялата страна

11 Ноем. 2024

Созопол, Приморско и Поморие са общините с най-високи местни данъци
11 Авг. 2024

Валят оплаквания срещу новото е-плащане на местни данъци
05 Март 2024

Местните данъци и такси скачат от 16% до 500%
15 Яну. 2024

Местните данъци са най-високи в Созопол, София и Приморско
15 Юли 2023

От днес може да се плащат местните данъци и такси в София
23 Яну. 2023

Който ползва един имот, то той плаща сметките му
22 Юли 2022

Общините не смеят да вдигат местните данъци и такси през 2022 г.
17 Дек. 2021

Созопол и София са с най-високи местни данъци
09 Авг. 2021

Общини вдигат такси насред кризата
07 Дек. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар