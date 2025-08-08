Стара Загора рязко вдигна данък сгради с 30%

Стара Загора направи шокиращо голямо увеличение на местните данъци и такси - 30%. На вчерашното извънредно заседание на Общинския съвет с 29 гласа „за“, 13 „против“ и 5 „въздържал се“ бе гласувана съответната промяна в наредбата, която ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Данъкът върху недвижимите имоти се вдига от 1.7 на 2.2 промила, като при дебатите бе изтъкнато, че "корекцията е с около 30%", но Стара Загора въпреки това остава под средната ставка за страната от 2.3 промила. За сравнение - в София данък сгради е 1.8 промила.

Според изчисленията увеличеният данък сгради ще вдигне годишните постъпления в общинската хазна от 9.1 до 11.5 млн. лева.

„С тези пари ще се повишава качеството на живот на старозагорци - обяви кметът Живко Тодоров. - Община Стара Загора задържа най-ниските налози по отношение на данък сгради и такса смет в продължение на може би 10-12 години. И това беше добро до един момент - когато вече исканията на хората стават такива, че ние трябва да вземем мерки да попълним приходната част на бюджета. А исканията на хората са всеки ден да има подобряване на услугите, които общината им предоставя, а това става със средства. Цените на строителството бяха от около 400 евро/м2 преди 10 години, а сега е трудно да се намерят дори и на 1000 евро/м2. Тези скокове са валидни и за общината и тя, за да построи канализация в даден квартал, подлежи на същата инфлация, както и частният сектор. По същия начин, за да достави зеленчуци в детските градини трябва да ги купи със същата инфлация както и хората“.

През тази година рекордно голям брой общини са вдигнали местните данъци и такси. В 72 е увеличен данъкът върху недвижимите имоти, в 33 - данъкът при продажба на имущество, в 45 - данъка върху превозните средства, а в 28 - патентният данък за търговските обекти.