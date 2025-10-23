Медия без
Столичната община прие да се издигне на паметник на Георги Соколов

Той ще бъде в квартал "Иван Вазов" и трябва да бъде открит през следващата година

Днес, 18:29
Георги Соколов
Георги Соколов

Столичният общински съвет прие единодушно предложението да бъде изграден паметник на легендата на "Левски" Георги Соколов в квартал "Иван Вазов". Идеята е от няколко години, а от есента на 2024 г. членовете на фенския тръст "Синя България" започнаха да събират средства за изграждането. Беше подписан и договор със скулптора Стефан Вепшек.

С днешното решение на общинския съвет беше дадено и официално разрешение. "Единодушно бе подкрепен докладът и можем да се поздравим. Това е един хубав ден не само за всички левскари, но и за всички българи, не само тези, които обичат футбола, особено хората от по-старото поколение. Ние сме чували легенди за тази екстраординерна личност, която е пример в житейски смисъл за борбата на таланта със системата. Оттук нататък следват градоустройствени процедури, същинска работа по изграждане на паметника. Може би догодина той ще бъде готов. Това е един малко по-голям срок, защото понякога има непредвидени обстоятелства в хода на процеса. Мястото е знаково, близо до дома, където е живял и завършил земния си път Соколето", коментира пред Dsport общинският съветник д-р Антон Койчев.

Георги Соколов е сред най-големите легенди на "Левски" заради атрактивния си стил на игра и забележителен дрибъл. За "сините" записва 186 мача и 58 гола, а за националния отбор на България - 25 мача и 5 гола. Умира през 2002 г. на 60-годишна възраст в голяма нищета.

Така трябва да изглежда паметникът на Георги Соколов.
Столична община/Dsport Така трябва да изглежда паметникът на Георги Соколов.
Георги Соколов, Столична община

