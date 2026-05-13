Фирма и БПЦ искат да строят блокове на емблематичната ул. “Цар Шишман”

Частни собственици и организация, свързана с БПЦ, имат инвестиционни намерения да съборят три сгради на емблематичната улица “Цар Шишман” в идеален център на София и на тяхно място да строят блокове. Това потвърди в свой пост в социалните мрежи блогърът Боян Юруков. От Столична община първо косвено потвърдиха, че има такова искане, но успокоиха, че не било задължително то да се приеме и няма непосредствена опасност за нито една сграда.

Искането за ПУП е било внесено в края на месец март, твърди Юруков. Той е публикувал и факсимиле от самия документ, от което става ясно, че собственици на имота са две физически лица, фирма “Санара Прима” ЕООД и религиозната организация, стояща зад катедралата “Св. Александър Невски”. От скицата става ясно, че е предвидено изграждането на 4 и 5 етажни сгради на мястото на настоящите постройки, които са на два етажа.

Проверка на “Сега” в имотния регистър показа, че фирма “Санара прима” е придобила единия имот на “Славянска” 28 още през 2020 г. - поземлен имот от 241 кв. м., като материалният интерес е посочен на 900 000 евро. През 2024 г. е купен съседен имот, отново със статут на поземлен - с площ от 199 кв. м., и обект върху него, с посочен материален интерес от 1.3 млн. евро.

За останалите имоти на физическите лица и БПЦ към момента няма данни.

За инвестиционните намерения се разбра още вчера, като от Столична община в отговор на зададени въпроси поясниха, че няма издадени виза за проектиране или разрешение за строеж. Днес от общината уточниха, че внесено искане за изменение на ПУП не означава дадено разрешение, процедурата може да отнеме години и няма непосредствена опасност за нито една сграда. Очаква се и подробна позиция на кметството.

Събарянето на сградите не може да стане лесно, защото те попадат в групов паметник на културата. “Нито една от тях не е паметник на културата. Зоната обаче попада в групов паметник на културата Жилищна зона "Център" Ж-2, II част. Т.е. трябва съгласуване с Министерство на културата, които следва да изискат запазването най-малкото на фасадите и визията на улицата. Предвид, че става дума за БПЦ, а и съдейки по досегашната услужлива практика на министерството към всякакво съсипване включително на паметници на културата, съмнява ме това да е някаква спирачка”, коментира Юруков в поста си. При всички случаи обаче съгласуване на подобно събаряне няма да стане лесно и бързо, считат архитекти.