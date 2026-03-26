Държавата прехвърля на София 32 имота за зеления ринг

Областният управител на София Вяра Тодева подписа договор с кмета на София Васил Терзиев за прехвърлянето на 32 имота, държавна собственост на столична община. Имотите се предоставят за реализирането на проекта "Зеления ринг" - близо 30-километрова зелена връзка, която ще позволи обиколка на София пеша в рамките на един ден или с велосипед за около час и половина.

Първият участък от реализацията ще бъде от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“. Следващият етап включва възлагане на изработването на технически проект и избор на изпълнител. В момента се подготвя задание за проектиране. Планира се строителството на първата отсечка да стартира в края на 2026 г. Паралелно с това Столична община работи и по подготовката на още три участъка от бъдещия линеен парк. В процес на подготовка е и изменение на уличната регулация в НПЗ „Средец“ (промишлена зона), което ще осигури непрекъснатостта на трасето. В този участък Зеленият ринг ще свърже кварталите „Красна поляна“ и „Сердика“ с „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село“ и „Славия“, уточняват от общината.

Имотите се прехвърлят на базата на вече взето решение от правителството, показа проверка на "Сега". Решението е още от май месец, 2024 г. От решението става ясно, че в основата му е прехвърлянето на бивш имот на НКЖИ с отпаднала необходимост с площ от 2.7 дка в район „Слатина“, местността „Комплекс БАН-IV км. Наред с него са прехвърлени и останалите терени. Поставено е изискване областният управител да сключи договор с общината за безвъзмедното предоставяне на имотите с изрично условие имотите да бъдат върнати след изтичане на 5 годишен срок на държавата, ако мероприятията не са изпълнени. Не е ясно защо толкова дълго е отнело прехвърлянето на имотите.

"Зеленият ринг не е идея „някой ден“. Той е план как свързваме кварталите, хората и зелените пространства тук и сега”, подчертава кметът Васил Терзиев.