Кметът Терзиев обеща метрото през "Подуяне" да тръгне до юли

Трите нови станции „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“ ще увеличат пътниците поне с 45 000 души

14 Апр. 2026
Столичният кмет Васил Терзиев инспектира бъдещия нов участък на метрото
Столична община
Столичният кмет Васил Терзиев инспектира бъдещия нов участък на метрото

Строителството на новия участък от метрото през район „Подуяне“ е на финалната права и се очаква да бъде пуснат в експлоатация през юли. С въвеждането му в експлоатация още над 45 000 пътници дневно ще използват метрото, а общият брой на пътуващите ще достигне около 500 000 души на ден. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във видео на страницата си във Фейсбук.

Той твърди, че новият участък е завършен на 98% и че в момента текат изпитанията.

"За хората от „Левски“, „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“ тези нови 3 км линия ще означават по-бърз и по-кратък път до работа или училище, повече спокойствие, предвидимост и време за семейството. Ще означават и по-тихи улици и по-чист въздух, защото очакваме около 25% по-малко автомобили в района", написа Терзиев.

Трите нови станции „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“ са част от усилието да превърнем София в по-свързан и достъпен град. Те са проектирани така, че да са удобни и разпознаваеми, с внимание към средата, в която се намират, включително станцията при стадиона, която носи визуална препратка към името на Георги Аспарухов. Предвиден е и буферен паркинг за 100 автомобила, който да улесни хората, идващи от околните райони.

 

 

