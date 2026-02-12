Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Млад мъж загина, намушкан с нож в София

За нападението над жертвата е задържан баща му

12 Февр. 2026Обновена
Блокът, в който е извършено криминалното деяние, се намира на ъгъла на улиците "Гълъбец" и "Драговица".
Сега
Блокът, в който е извършено криминалното деяние, се намира на ъгъла на улиците "Гълъбец" и "Драговица".

21-годишен младеж загина, след като е бил намушкан от мъж на около 40 г. в София. Намушкани са още двама души - дете на 15 г. и възрастна жена. По-късно от прокуратурата съобщиха, че жертвата е син на нападателя, детето е дъщеря му, а жената - майка му.

Криминалното деяние е извършено тази сутрин около 5:00 ч. в квартал "Подуяне", съобщи БНР. 15-годишното момиче и 70-годишната жена са откарани в болница.

Според съобщението на прокуратурата престъплението По-късно прокуратурата съобщи, че се разследва умишленото убийство на младия мъж и опита за убийството на момичето и жената. Престъпленията са извършени чрез намушквания с нож и причиняване на прободни и порезно-прободни рани. 45-годишният П.Т. е задържан за 24 часа по закона за МВР.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина, казва още прокуратурата.

На място присъстват три патрулки и два буса на криминалистична лаборатория.
Сега На място присъстват три патрулки и два буса на криминалистична лаборатория.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

нападение, Подуяне

Още новини по темата

Двама са ранени, след като мъже в черни роби атакуваха казино
25 Дек. 2025

Шест души пострадаха при нападение в Колорадо
02 Юни 2025

Трима младежи биха посред бял ден мъж при НДК
13 Февр. 2025

Афганистанец уби с нож мъж и дете в Бавария
22 Яну. 2025

Ще въвеждат еднопосочно движение в столичен квартал

12 Март 2024

Въоръжени нападнаха полицейски пункт в Истанбул

06 Февр. 2024

Три деца бяха убити в китайска детска градина
10 Юли 2023

Сириец с нож рани 3-годишни деца във Франция
08 Юни 2023

Русия твърди, че се бие с украински партизани на своя територия
02 Март 2023

Мигрант уби двама пътници и рани седем във влак за Хамбург
25 Яну. 2023

Войници от САЩ нападнаха германски полицаи след спор в дискотека
17 Яну. 2023

Стреляха по българския клуб "Цар Борис III" в Охрид
24 Ноем. 2022

Пътни полицаи стреляха по мъж, който ги нападна с нож
04 Ноем. 2022

Пиян лекар преглежда пациенти в Спешното във Варна
20 Септ. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?