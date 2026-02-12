Млад мъж загина, намушкан с нож в София

Сега Блокът, в който е извършено криминалното деяние, се намира на ъгъла на улиците "Гълъбец" и "Драговица".

21-годишен младеж загина, след като е бил намушкан от мъж на около 40 г. в София. Намушкани са още двама души - дете на 15 г. и възрастна жена. По-късно от прокуратурата съобщиха, че жертвата е син на нападателя, детето е дъщеря му, а жената - майка му.

Криминалното деяние е извършено тази сутрин около 5:00 ч. в квартал "Подуяне", съобщи БНР. 15-годишното момиче и 70-годишната жена са откарани в болница.

Според съобщението на прокуратурата престъплението По-късно прокуратурата съобщи, че се разследва умишленото убийство на младия мъж и опита за убийството на момичето и жената. Престъпленията са извършени чрез намушквания с нож и причиняване на прободни и порезно-прободни рани. 45-годишният П.Т. е задържан за 24 часа по закона за МВР.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина, казва още прокуратурата.