Двама са ранени, след като мъже в черни роби атакуваха казино

Двама маскирани и облечени с дълги черни роби мъже нахълтаха в казино в Хаджидимово в сряда вечерта. Това съобщава Struma.com. Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба. Ранени са двама млади мъже - единият, който има сачма в главата, е транспортиран с хеликоптер в столицата, а другият, който също е уцелен в главата, е в болница в Гоце Делчев.

След нахлуването въоръжените нападатели откриват стрелба, като от видео се вижда, че се стреля и в тавана, и в пода. Клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят с риск за живота си, като е осуетен опит за въоръжен грабеж.

Казиното е собственост на столичен бизнесмен.

Часове след това и полицията съобщи официално за случая, като обяви, че пострадалите са двама. Сигналът е подаден около 04:12 ч. в Районното управление в Гоце Делчев от Филиала за спешна медицинска помощ в града, след като там е прието лице с рани от сачми в областта на главата.

По първоначална информация около 04:02 ч. две лица, въоръжени с ловно оръжие, са произвели изстрели във въздуха в зала. Вследствие на рикошети от изстрелите са пострадали двама клиенти, които са в стабилно състояние и без опасност за живота.

В четвъртък привечер брифинг даде и областният директор на МВР старши комисар Даниел Димитров. Той обяви, че има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Хаджидимово, като се установява тяхната съпричастност към деянието.

Няма установени липси от казиното. По случая работят екипи на Районното управление в Гоце Делчев и Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Образувано е досъдебно производство, а работата продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.