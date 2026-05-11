Временно са затворени метростанции "Театрална" и "Хаджи Димитър"

Това става заради строително-монтажни дейности, които ще продължат от 11 май до 20 юни

Днес, 06:20
БГНЕС

Линия 3 на метрото е с променено движение от 11 май до 20 юни, съобщиха от столичния „Метрополитен“.

В този период движението по линията ще се осъществява в участъка от метростанция "Горна баня" до метростанция "Орлов мост". Временно няма да работят станциите "Театрална" и "Хаджи Димитър".

Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина” и „Младост”. 

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост” и „Хаджи Димитър”. Разкрива се временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад „Орлов мост“ до ж.к. „Левски Г“, заместваща участъка от метростанция „Орлов мост“ и метростанция „Хаджи Димитър“.

Временната организация на движението на движението е следната:

Преустановява се движението на метролиния № 3 в участъка между МС „Орлов мост“ и МС „Хаджи Димитър“. МС „Орлов мост“ ще функционира като крайна метростанция за метролиния № 3.

Разкрива се временна автобусна линия № М3 с маршрут от площад „Орлов мост“ до ж.к. „Левски Г“, както следва:

В посока ж.к. „Левски Г“:

От спирка с код 1289 „Площад Орлов мост“ (начална/крайна), по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой на кръстовището с ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Мадрид“, наляво по ул. „Черковна“, надясно по бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ до спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“ (крайна/начална).

В посока площад „Орлов мост“:

От спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“, по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“, наляво по ул. „Поп Груйо“, надясно по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута двупосочно до площад „Орлов мост“.

Автобусите по линия № М3 ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки по маршрута, с изключение на:

двупосочната спирка с кодове 1821 и 1822 „ул. Алеко Константинов“ за автобусна линия № N4 на бул. „Мадрид“;

двупосочната спирка с кодове 2117 и 2118 „ул. Подуенска“ за автобусна линия № 120 на ул. „Черковна“.

Спирка с код 0646 „ж.к. Левски Г“ придобива статут на двойна спирка, като се сигнализира крайна спирка за автобусна линия № М3 на 20 м след съществуващия спиркоуказател.

Закрива се временната автобусна линия № 1ТБ.

