Терзиев пусна анкета за развитие на зоната около река Владайска

Столичният кмет Васил Терзиев и екипът му планират провеждане на международен конкурс за развитието на зоната около река Владайска. С цел изготвяне на добро задание обаче общината първо ще проучи и събере мнения и предложения на граждани. Общината пусна и анонимна анкета, като участниците в нея ще могат да посочват конкретни зони, които да бъдат развити и какви дейности да има в тях. В нея са включени общо 18 въпроса, сред които има и въпрос с предложение кои улици в района да бъдат пешеходни.

Това съобщиха от екипа на кмета Васил Терзиев.

От информацията не става ясно в какви срокове се предвижда обявяване на международен конкурс. От общината изтъкват, че целта е пространството постепенно да се превърне в модерен линеен парк, свързващ северните с централните части на града, който да е по-достъпен и по-пълноценно използван от жителите на града.

Идеята за линеен парк по трасето на река Владайска надгражда голямата концепция за развитието на Зелен ринг под формата на линеен парк, която бе разработена от общинското предприятие "Софияплан". По проекта се работи отдавна, като подробно концепцията е представена на сайта на дружеството. Начело на "Софияплан" от 2017 до 2021 г. бе новият заместник-кмет по градско развитие арх. Любомир Георгиев. По проекта вече е изготвян градоустройствен анализ и прочувания. Проектът за изграждане на Зеления ринг като линеен парк е разделен на 10 отсечки, а реализирането му следваше да отнеме 7 години.

„Планирането на градската среда има смисъл, когато стъпва на обратна връзка от хората. Чрез това проучване ще получим конкретни насоки за това кои функции и зони са приоритетни и как съгражданите ни си представят бъдещето на пространството край реката“, казва кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

О Б Щ Е С Т В Е Н А А Н К Е Т А парк река Владайска