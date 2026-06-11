Пробив в София: тръгват конкурси за общинските фирми и болници

В София бе постигнат ключов политически пробив, който ще доведе до промяна в цялата общинска икономика на столицата. След нееднократно блокиране на обявяването на конкурси за избор на нови бордове на общинските фирми и болници, такива най-сетне тръгват. Столичният общински съвет даде зелена светлина за откриването на процедурите, като съветници от опозицията заподозряха задкулисна договорка между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС.

Конкурси ще бъдат обявени за бордовете на всички транспортни дружества, през които минават огромни обороти - “Метрополитен”, “Столичен автотранспорт”, “Столичен електротранспорт”, “Център за градска мобилност”, “Софинвест” и надзора на “Топлофикация София”. Тези дружества са с временни ръководства от юли, 2024, като максимално позволения срок за временно управление отдавна е изтекъл - 6 месеца. Опитите за стартиране на нови процедури обаче досега бяха блокирани от така нареченото икономическо мнозинство в СОС.

Конкурси тръгват в още 12 дружества, включително пазарите, “Софийски имоти”, “Спортна София”, “ГИС-София” и др. Очаква се много оспорвани да бъдат конкурсите за директори на общинските лечебни заведения и бордовете им. Договорите на управителите на общинските болници изтекоха през април, т.г., а тези за бордовете изтичат през август и септември. В сектора на общинското здравеопазване интересите са много големи и около конкурсите за директори редовно възникват скандали.

Има ли политическа договорка?

Отблокирането на конкурсите бе разкритикувано от представители на опозицията като ясен знак за постигната политическа договорка. “Какво се промени, че тези доклади внезапно да получат подкрепа на така нареченото икономическо мнозинство”, попита Диян Николов от “Възраждане”. Според него изтъкнатите от Бойко Димитров от ПП-ДБ аргументи, че стартирането на конкурсите не е изненада и ГЕРБ-СДС са декларирали, че те се бавят само за да не се политизират покрай изборите, не са убедителни. “Няма никакви договорки за никакви квоти на разпределение на бъдещи членове на бордовете”, категоричен бе Димитров. Прошко Прошков от ГЕРБ-СДС пък коментира, че методиката за пръв път е толкова добра.

Видеозапис от разговорите няма да се излъчва

Спорове в зала предизвика и предложението на “Спаси София” устният изпит да се записва на видео и материалите да са публични, както и индивидуалната оценъчна карта на кандидатите. “Представете си как щеше да изглежда “Евровизия”, ако за песните се получаваше само крайна оценка, без никой да е видял изпълнител на сцената и само с пускане на песента”, даде пример Андрей Зографски от “Спаси София”. Въпреки това предложението не бе прието, а Прошко Прошков коментира, че не всички кандидати са добри презентатори и може да се притесняват от записи.

Лош привкус остави и обявяването на членовете на комисии директно в зала, както и отсъствието на ключови представители на администрацията. Така например в комисията за конкурса за нови членове на бордовете на транспортните дружества не фигурираше шефът на общинската дирекция по транспорт Иван Николов. По предложение на Зографски Николов бе включен.

КРИТЕРИИТЕ

От кандидатите ще се иска минимум 5 години професионален опит и завършена бакалавърска или по-висока степен. Поставят се серия от ограничения за ситуации на конфликт на интереси и гаранции, че кандидатите са с добра репутация. Самият конкурс ще е на два етапа - писмен и устен, като до следващ етап ще се допускат кандидати с оценка минимум 4.50 по шестобална скала. По тази скала оценка под 4 се счита за незадоволителна. При допускане до самия конкурс комисиите ще отчитат три показателя - наличието на минимално изискуем опит, вида образование и репутацията на кандидата. Конкретно за транспортните дружества се изисква образование в областта на стопанските и правни науки, природни науки и математика и технически науки, но е възможно да се допуснат и други области на висшето образование в зависимост от спецификата на конкретното дружество. Конкурсите ще тръгнат до 21 дни след публичното им обявяване.



