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Съдът прати на поправителен Терзиев за небостъргача "Paradise tower"

На кмета му се наложи отново да иска служебно изменение на ПУП

22 Юни 2026
Визуализация на проекта
Борис Бонев
Визуализация на проекта

За втори пореден път кметът Васил Терзиев прави опит да ограничи строителството на 215 метра небостъргач на бул. "Тодор Каблешков", след като първата му заповед за служебно изменение на подробния устройствен план катастрофира в съда. На 3 юни Върховният административен съд е излязъл с окончателно решение, с което отменя издадената от Терзиев заповед за нов подробен устройствен план. ВАС приема аргументите на долната инстанция, че заповедта е издадена в нарушение на правилата и при съществени пороци. 

Както "Сега" писа, Административен съд - София град установи, че заповедта на Терзиев страда чисто формално от серия пороци. Противно на изискванията тя не е придружена от скица. От заповедта не става ясно и дали в имота според служебния ПУП е предвидено свързано застрояване, каквото съществува по действащия. Въпросът е ключов, защото касае дали по делото трябва да се привлекат други заинтересовани страни. С тези и други аргументи съдът отмени заповедта, а сега ВАС потвърждава решението му.  Съществен пропуск е и липсата на надлежно мотивирано становище на главния архитект. Изпратеното писмо от главния архитект до кмета на Столична община не може да замести такова становище, защото не съдържа конкретни фактически и правни основания за необходимостта и параметрите на допуснатото изменение, пише още ВАС. 

След загубеното съдебно дело кметът Терзиев днес обяви, че издава нова заповед, като се зарече, че няма да допусне строителство на толкова висок небостъргач. Към новата заповед вече има скица и са посочени изрично параметри на застрояване в зоната, която е СМФ: 

●        Коефициент на интензивност (Кинт): 3,5 (вместо досегашното „без ограничение“).

●        Максимална плътност на застрояване: 60%.

●        Минимална озеленена площ: 40%. 

"Столична община остава непоколебима: строежът на „Paradise Tower“ няма да бъде допуснат, въпреки съдебните хватки", са написали от общината. 

Не е ясно обаче как ще се произнесе съдът по съществото на спора - има ли право на този терен да се ползват предимствата за прилагане на показатели при застрояване на ъглови имоти. Според архитект Росица Николова от "Спаси София"

и втората заповед на Терзиев е проблемна

и не дава гаранции, че спорът ще завърши в полза на Столична община.

"В новата заповед са запазени както надземната, така и подземната връзка с търговския център. Именно тези връзки са сред основанията имотът да се разглежда като ъглов свързан по чл. 27, ал. 3 от ЗУТ. Ако това положение остава непроменено, възниква въпросът как реално ще бъде ограничено застрояването и дали новата заповед действително постига заявената цел", написа Николова в пост в социалната мрежа "Фейсбук". Според нея проблем в новата заповед е и липсата на изрично ограничение на височината на сградата. "Да, въвежда се Кинт 3,5, съгласно ОУП и се намалява броят на подземните нива. Но никъде не е записано колко висока може да бъде сградата. Това означава, че е напълно възможно да се проектира много висока сграда с по-малка площ на етажите и отново да се изпълни изискването за Кинт. Така реалното ограничаване на инвестиционното намерение остава спорно", обясни архитектът на "Спаси София. Партията счита, че интерсът на столичани ще бъде много по-добре защитен, ако заповедта се аргументира и с бъдещите транспортни решения в тази зона. "В заповедта не се разглежда бъдещото развитие на транспортната инфраструктура в района. Не се променя регулацията, не се осигурява място за бъдещото трамвайно трасе по бул. „Тодор Каблешков“, не се анализира необходимостта от спирки и обслужване на хилядите бъдещи посетители и работещи в района. А именно транспортът беше един от основните аргументи за преразглеждане на плана", написа Николова 

Eто аргументите на ВАС за отмяна на решението на Терзиев. 

 

 

 

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Ключови думи:

небостъргачи, София, Столична община, Васил Терзиев, Тодор Каблешков

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