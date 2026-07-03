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София търси одитор за пътната безопасност на 13 обекта

Днес, 17:12
В списъка за одит на пътната безопасност е и бул. "Тодор Каблешков".
Фейсбук/Васил Терзиев
В списъка за одит на пътната безопасност е и бул. "Тодор Каблешков".

Столична община очаква до понеделник оферти за избор на одитор, който да провери пътната безопасност на 13 ключови инфраструктурни обекти. Общината е обявила прогнозна цена за поръчката в размер на 45 104 евро, като от консултанта се очаква да извърши одит по пътна безопасност на два етапа - етап проект и етап извършени СМР след акт обр. 15. 

Изготвянето на одитите е изискване на Европейската инвестиционна банка по проект "Устойчива градска мобилност", става ясно от детайлите по поръчката. Всеки одит на безопасността следва да съдържа част с детайлно описание на установените недостатъци, ако има такива и аргументирано описание на мерките за отстраняването им. Дейностите по поръчката ще се изпълняват в продължение на 36 месеца, става ясно още от документацията. 

Ценовите оферти ще бъдат отворени на 7 юли. 

Ето и пълният списък с инфраструктурни обекти. 

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Ключови думи:

пътна безопасност, Столична община

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