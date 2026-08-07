София обсъди в празна зала рекорден заем от 367 млн. евро

В празна зала се проведе насроченото за днес в 16:00 ч. обществено обсъждане на инвестиционното намерение на София да поеме рекорден размер нов дълг. Общината планира заем от 367 млн. евро - безпрецедентно високо ниво - като инвестира смело с него в закупуването на нови превозни средства, булеварди, тротоари, релсов път. Това би представлявало почти двойно увеличение на настоящото ниво на дълга на столицата.

Инициативата подлежи на обществено обсъждане, което бе днес. Столичният общински съвет вече е във ваканция, а събитието не е предизвикало никакъв интерес и сред гражданите. От пост в социалните мрежи на лидера на "Спаси София" Борис Бонев стана ясно, че в залата, в момента, в който е направена снимката, е присъствал точно един гражданин.

"Присъстват 3-ма зам.-кмета, 7 общински съветници, няколко човека от администрацията и градският омбудсман", написа Бонев.

Както "Сега" писа, намерението за големия заем е още от края на миналата година. Плановете на общината станаха ясни при представянето на проекта за бюджет за 2026 г., който се забави заради късното приемане на националния държавен бюджет. Още през ноември, със свое решение, СОС възложи на кмета да сключи дългосрочен заем за обновяване на подвижния състав на електро- и автотранспорта в размер на 398 млн. лв., а екипът му добави към тази сума още толкова за други инфраструктурни инвестиции. Така общият размер на планираните заеми достигна 400 млн., но вече евро.

Това е много рязък ръст на дълга на София. Към края на 2025 г. бе планирано нивото на общински дълг да е 879 731 352 лв. Преди самото обсъждане в прессъобщение от общината обявиха, че екипът на Терзиев работи върху нов финансов модел, който комбинира европейски средства, заеми и публично-частни партньорства.

КАКВО СЕ ПЛАНИРА ДА СЕ КУПИ С ПАРИТЕ

Столична община трябва да осигури 200 нови автобуса, 75 тролейбуса, 20 трамвая и 50 електробуса. Ще бъдат обновени и 20 булеварда и главни улици, 400 000 кв.м тротоари и ще бъде модернизиран 10-километров релсов път.

Това коментира зам.-кметът по финанси Георги Клисурски на брифинг преди общественото обсъждане. Според него реализирането на проектите може да започне веднага и да се види в следващата една или две години.