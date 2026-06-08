Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Е-картите за транспорта в София тръгнаха с куп проблеми

За част от ползващите градски транспорт дигитализацията все още не е възможна

09 Юни 2026
Център за градска мобилност

Дигитализирането на превозните документи в градския транспорт в София тръгна с доста проблеми за гражданите. В края на май Столичната община обяви, че пуска ново приложение за градския транспорт в София – Sofia2Go. В него за пръв път превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани в дигиталния портфейл на мобилния телефон. Новото приложение стана достъпно в бета версия, за да може да бъде подобрявано в движение с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда, обясни при представянето му кметът Васил Терзиев.

И при дигитализацията гишетата на Центъра за градска мобилност остават задължителни и гражданите няма да се разминат с чакането на опашки. Те трябва да посетят пункт, за да потвърдят имейлите си на място, ако данните им вече не фигурират в системата. В противен случай физическата карта не може да се прехвърли в електронен вариант.

Дигиталната карта все още е недостъпна услуга за "Айфон", тъй като приложението не е получило одобрение от "Епъл", за да бъде пуснато в употреба за устройства с iOS операционна система. Клиентите с Android могат, но пък се изправят пред доста бъгове. Потребителите продължават да срещат затруднения при закупуването на еднократни билети за 30- и 60-минутни пътувания. На част от гражданите виртуалната карта работи само по веднъж и след това не регистрира активиран продукт.

Друг проблем е, че превозните документи на хартиен носител не могат да бъдат дигитализирани. Това засяга деца до 14-годишна възраст, ветерани, военноинвалиди или военнопострадали, някои държавни служители и всички, чиито документи за градския транспорт са на хартия.

Виртуалната карта изключва физическата. Ако се прехвърли към виртуалната, физическата се замразява автоматично. За да се използва отново пластиката, трябва да се прехвърли обратно - тогава онлайн документът се замразява, а физическият става активен. Хора се оплакват и че машините по буферните паркинги все още не могат да четат виртуалните карти. При опит за прехвърляне към физическата карта – достъпът до паркинга се блокира и за нея, затова се налага да си купят билет.

Какво може приложението

Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.

За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.

Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

градски транспорт, София, Столична община, Sofia2Go, СКГТ, ЦГМ

Още новини по темата

Два трамвая се сблъскаха в София
02 Юни 2026

Гърция въведе стряскаща глоба в градския транспорт
30 Май 2026

София интегрира транспортните карти в Google Wallet и Apple Wallet
26 Май 2026

София пуска нова трамвайна линия от понеделник
16 Май 2026

Зам.-кмет на София: Пълното премахване на МОЧА е неправилно
16 Май 2026

София кръщава 20 улици на забележителни българки
12 Май 2026

София разкрива още 1200 паркоместа между блоковете
28 Апр. 2026

Варна иска помощ за боклука от... София
27 Апр. 2026

Чакаш електробуси - получаваш консултант за €360 000
15 Апр. 2026

Започва ударно застрояване на перифериите на София

11 Апр. 2026

Зоните за паркиране в София ще са безплатни 4 дни
08 Апр. 2026

Столична община отчита рекордно малко бездомни кучета
04 Апр. 2026

София чества 147 години като столица на България
03 Апр. 2026

Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП
31 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса