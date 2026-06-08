Е-картите за транспорта в София тръгнаха с куп проблеми

Дигитализирането на превозните документи в градския транспорт в София тръгна с доста проблеми за гражданите. В края на май Столичната община обяви, че пуска ново приложение за градския транспорт в София – Sofia2Go. В него за пръв път превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани в дигиталния портфейл на мобилния телефон. Новото приложение стана достъпно в бета версия, за да може да бъде подобрявано в движение с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда, обясни при представянето му кметът Васил Терзиев.

И при дигитализацията гишетата на Центъра за градска мобилност остават задължителни и гражданите няма да се разминат с чакането на опашки. Те трябва да посетят пункт, за да потвърдят имейлите си на място, ако данните им вече не фигурират в системата. В противен случай физическата карта не може да се прехвърли в електронен вариант.

Дигиталната карта все още е недостъпна услуга за "Айфон", тъй като приложението не е получило одобрение от "Епъл", за да бъде пуснато в употреба за устройства с iOS операционна система. Клиентите с Android могат, но пък се изправят пред доста бъгове. Потребителите продължават да срещат затруднения при закупуването на еднократни билети за 30- и 60-минутни пътувания. На част от гражданите виртуалната карта работи само по веднъж и след това не регистрира активиран продукт.

Друг проблем е, че превозните документи на хартиен носител не могат да бъдат дигитализирани. Това засяга деца до 14-годишна възраст, ветерани, военноинвалиди или военнопострадали, някои държавни служители и всички, чиито документи за градския транспорт са на хартия.

Виртуалната карта изключва физическата. Ако се прехвърли към виртуалната, физическата се замразява автоматично. За да се използва отново пластиката, трябва да се прехвърли обратно - тогава онлайн документът се замразява, а физическият става активен. Хора се оплакват и че машините по буферните паркинги все още не могат да четат виртуалните карти. При опит за прехвърляне към физическата карта – достъпът до паркинга се блокира и за нея, затова се налага да си купят билет.

Какво може приложението

Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.

За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.

Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.