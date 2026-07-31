Десислава Атанасова не бърза да съди Демерджиев заради полета с Пеевски

Месец след като гръмна скандалът около пътуванията на конституционната съдийка и бивша герберка Десислава Атанасова с лидера на ДПС и санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, тя не е завела дело за обида и клевета срещу вътрешния министър Иван Демерджиев.

Това установи проверка на "Сега" в Софийския районен и в Софийския градски съд. Първият гледа граждански искове за до 25 000 лв., както и наказателните дела за обида и клевета, които започват по тъжба на пострадалия. Делата за обезщетения от над 25 000 лв. се гледат от градския съд.

Засега обаче изглежда, че Атанасова предпочита да се сниши и да изчака отминаването на бурята, която вече утихва, а вероятно през отпускарския август, скандалът съвсем ще отшуми. Така и не дойде позиция от Конституционния съд. Преди дни председателката му Павлина Панова даде интервю за "Нова тв", но отказа да коментира казуса. Според Панова институцията вече е изразила становище, като е публикувала позицията на Атанасова.

След като Демерджиев изнесе смущаващите данни за воаяж с частен самолет до Дубай на съдийката и политическия лидер, в някои медии, близки до Пеевски, се появиха новини, че предстои Атанасова да заведе дело срещу министъра. Самата тя написа във "Фейсбук", че всички документи за "пътуването и пребиваването ми в Република Турция за периода 05-08 април 2024 г., ще представя пред компетентен съд, за установяване на отговорността на съответните лица, участвали в това "мероприятие".

Атанасова отрича да е пътувала с Пеевски, както и до Дубай с частен самолет и два пъти представя документи, с които смята, че го доказва. За целта тя използва, освен "Фейсбук", и официалния сайт на Конституционния съд. Без никакви скрупули от сайта на съда тя обясни на публиката, че когато пътува в чужбина в работни дни, но в които съдът не заседава, не си прави труда да излиза в отпуск.

Веднага след втората позиция на Атанасова "Сега" изпрати уточняващи въпроси до съда. 3 седмици по-късно отговори няма. Включително и на въпросите защо е върнала "обикновения" си паспорт, преди да е изтекъл; дали като депутат е пътувала с дипломатически паспорт; дали има случаи, в които е ползвала в едно пътуване и двата документа. "Общувала ли е Атанасова с Делян Пеевски, откакто беше избрана от парламента за конституционен съдия. Ако да - кога и по какъв повод", е друг въпрос, на който Атанасова отказва да отговори. Мълчи и дали ще съди Демерджиев. Давността да го направи с граждански иск е 5 години.