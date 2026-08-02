Огромен американски военен самолет стигна и до Бургас

Само два дни след като огромен американски военнотранспортен самолет се оказа на летището във Варна, такава машина беше и на другото морско летище в Бургас.

Огромен сив военнотранспортен самолет прелетя ниско над Бургас и се насочи за кацане към пистата на летището, привличайки погледите на стотици жители и туристи, разказа "Флагман" и пусна видео от полета на машината.

Машината е идентифицирана като Boeing C-17 Globemaster III - един от най-разпознаваемите тежки транспортни самолети в света. Ниският полет над част от града е свързан със захода за кацане, но размерите, четирите реактивни двигателя и силният шум превърнаха появата му в необичайна гледка.

Какво прави Boeing C-17 Globemaster III над Бургас? Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube. Какво прави Boeing C-17 Globemaster III над Бургас? Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.

Към момента Министерството на отбраната и операторът на Летище Бургас не са обявили конкретната задача на самолета. Няма потвърждение откъде е пристигнал, какъв товар превозва и към коя военновъздушна сила принадлежи.

C-17 Globemaster III се използва основно за стратегически и тактически въздушен транспорт. Самолетът превозва военнослужещи, бронирана техника, хеликоптери, камиони, резервни части, медицинско оборудване и хуманитарни товари.

Авиационният гигант е дълъг 53 метра, а размахът на крилете му достига 51,75 метра. Максималният му товар е над 77 тона, а допустимото тегло при излитане надхвърля 265 тона.

Въпреки огромните размери C-17 е проектиран да работи и от сравнително къси или слабо оборудвани писти. Машината разполага със задна товарна рампа, през която на борда влизат тежки автомобили и бронирана техника.

Летище Бургас има 3200-метрова писта и приема едни от най-тежките типове самолети. През април 2026 г. приключи цялостната ѝ реконструкция, а инвестицията в проекта достигна 60 млн. евро. Обновени бяха и части от перона, предназначени за маневриране и престой на големи въздухоплавателни средства.

Бургаският аеропорт има история в обслужването на военни транспортни полети. През годините самолети C-17 са доставяли в града военнослужещи и тежка техника, предназначени за учения на полигона „Ново село“. През 2015 г. с такива машини на Летище Бургас бяха транспортирани американски бронирани автомобили Stryker и танкове M1A2 Abrams. След разтоварването техниката продължи по суша към учебния полигон, припомня още "Флагман".