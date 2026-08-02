Огромен американски военен самолет стигна и до Бургас

Само два дни след като огромен американски военнотранспортен самолет се оказа на летището във Варна, такава машина беше и на другото морско летище в Бургас.
Огромен сив военнотранспортен самолет прелетя ниско над Бургас и се насочи за кацане към пистата на летището, привличайки погледите на стотици жители и туристи, разказа "Флагман" и пусна видео от полета на машината.
Машината е идентифицирана като Boeing C-17 Globemaster III - един от най-разпознаваемите тежки транспортни самолети в света. Ниският полет над част от града е свързан със захода за кацане, но размерите, четирите реактивни двигателя и силният шум превърнаха появата му в необичайна гледка.
Към момента Министерството на отбраната и операторът на Летище Бургас не са обявили конкретната задача на самолета. Няма потвърждение откъде е пристигнал, какъв товар превозва и към коя военновъздушна сила принадлежи.
C-17 Globemaster III се използва основно за стратегически и тактически въздушен транспорт. Самолетът превозва военнослужещи, бронирана техника, хеликоптери, камиони, резервни части, медицинско оборудване и хуманитарни товари.
Авиационният гигант е дълъг 53 метра, а размахът на крилете му достига 51,75 метра. Максималният му товар е над 77 тона, а допустимото тегло при излитане надхвърля 265 тона.
Въпреки огромните размери C-17 е проектиран да работи и от сравнително къси или слабо оборудвани писти. Машината разполага със задна товарна рампа, през която на борда влизат тежки автомобили и бронирана техника.
Летище Бургас има 3200-метрова писта и приема едни от най-тежките типове самолети. През април 2026 г. приключи цялостната ѝ реконструкция, а инвестицията в проекта достигна 60 млн. евро. Обновени бяха и части от перона, предназначени за маневриране и престой на големи въздухоплавателни средства.
Бургаският аеропорт има история в обслужването на военни транспортни полети. През годините самолети C-17 са доставяли в града военнослужещи и тежка техника, предназначени за учения на полигона „Ново село“. През 2015 г. с такива машини на Летище Бургас бяха транспортирани американски бронирани автомобили Stryker и танкове M1A2 Abrams. След разтоварването техниката продължи по суша към учебния полигон, припомня още "Флагман".