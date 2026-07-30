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Огромен военен самолет на САЩ кацна на летище Варна

Това е поредна поява на „С-17 Globemaster“ на гражданското летище в морската столица

30 Юли 2026

Военен самолет е кацнал в ранния следобед на гражданското летище във Варна. Машината е привлякла вниманието на пътници и посетители, а след приземяването си тя е останала на перона. Появи се и видео от летището. 

Военен самолет, забелязан на летище Варна от репортер на NewsNow.bg
Военен самолет, забелязан на летище Варна от репортер на NewsNow.bgВарна – По време на полет на авиокомпания Wizz Air от Барселона до Варна, репортер на News...
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Огромният американски военнотранспортен самолет е „С-17 Globemaster“. Наскоро пак имаше кацане на такава машина във Варна. 

Американските военни самолети кацнаха и на летище Варна
Огромни американски военнотранспортни самолети кацнаха на Летище Варна. Това се вижда от снимки в социалните мрежи. На кадри от Пламен Христов, публикувани в Забелязано във Варна, се виждат „С-17 Globemaster".
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От оператора на летището са заявили, че нямат право да коментират информация, свързана с военни летателни апарати.

Министерството на отбраната също все още не е съобщило на коя държава принадлежи самолетът, каква задача изпълнява и по каква причина е кацнал на гражданското летище във Варна.

Само преди няколко месеца бе обявено, че до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите били свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, пишат от българското военно министерство.

Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график, твърдяха тогава от МО.

Военните се застраховаха и с обяснение, че "полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство". Веднага след това следва оправданието, че Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешени.

За последващи полети не е имало официално съобщение.

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американски военен самолет

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