Огромен военен самолет на САЩ кацна на летище Варна

Военен самолет е кацнал в ранния следобед на гражданското летище във Варна. Машината е привлякла вниманието на пътници и посетители, а след приземяването си тя е останала на перона. Появи се и видео от летището.
Огромният американски военнотранспортен самолет е „С-17 Globemaster“. Наскоро пак имаше кацане на такава машина във Варна.
От оператора на летището са заявили, че нямат право да коментират информация, свързана с военни летателни апарати.
Министерството на отбраната също все още не е съобщило на коя държава принадлежи самолетът, каква задача изпълнява и по каква причина е кацнал на гражданското летище във Варна.
Само преди няколко месеца бе обявено, че до 17 април 2026 г. летище Варна ще приеме няколко предварително планирани кацания на транспортни самолети „С-17 Globemaster“. Полетите били свързани с изпълнението на рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства, пишат от българското военно министерство.
Прелитането през въздушното пространство на Република България и използването на летищната инфраструктура се извършват в пълно съответствие с действащото национално законодателство. Процедурите са предварително съгласувани с компетентните органи и не оказват влияние върху редовния график на полетите на гражданското летище, а са част от този график, твърдяха тогава от МО.
Военните се застраховаха и с обяснение, че "полетите се извършват въз основа на реципрочно постоянно (блоково) дипломатическо разрешение, предоставено от страната ни по силата на действащото законодателство". Веднага след това следва оправданието, че Министерството на отбраната не е институцията, която осигурява предоставянето на постоянни (блокови) дипломатически разрешени.
За последващи полети не е имало официално съобщение.