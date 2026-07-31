Демерджиев подаде сигнал срещу Пеевски в Сметната палата

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подаде сигнал срещу лидера на ДПС Делян Пеевски в Сметната палата. Той сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на лицето. Министърът пристъпи към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Очевидно поводът за подаването на сигнала са продължение на игричките, които се разиграват между МВР и Сметната палата по отношение на Пеевски през последните два месеца. Първо, МВР упрекна Сметната палата, че не е установила проблем в декларациите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова във връзка с изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за недекларирани в имотните декларации скъпи полети, някои от които, по думите му, са платени от частни дружества или лица.

Веднага след това Сметната палата отвърна, че институцията няма достъп до автоматизираните информационни системи на МВР. Такъв достъп е бил поискан с писмо от 12 май 2026 г. до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с оглед на извършваните от нея проверки.

Последва отказ на МВР в писмо от 6 юли 2026 г. с аргумента, че с обнародването на новия Закон за противодействие на корупцията на 5 юни 2026 г. правомощията на Сметната палата отново се прехвърлят към Комисията за противодействие на корупцията.

Изненадващо сега Демерджиев обаче решава, че трябва да попадне сигнал точно на Сметната палата и то само дни преди конституирането на новата КПК и преминаването на въпросните правомощия по проверки на публичните лица към нея.

В сигнала министърът на вътрешните работи казва, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон „Магнитски“. „Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности са задължени да декларират случаите, в които в тяхна полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро“, пише министър Демерджиев.

Той призовава Сметната палата да извърши пълна и всеобхватна проверка в рамките на законовите й правомощия относно достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличие на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние. След дни Сметната палата ще трябва да прехвърли сигнала към КПК.