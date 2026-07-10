Пеевски е бил проверяван за търговия с влияние и пренасяне на пари през граница

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев внесе в Народното събрание справка с имена на лицата, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. От нея става ясно, че Пеевски е разследван за търговия с влияние и за пренасяне на големи недекларирани суми през граница, научи "Сега". (Очаквайте подробности)

МВР пусна специално съобщение по случая, в което не се споменава името на Пеевски, нито за какво е разследван. Записано е само, че е дадена справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Това се прави във връзка с искания от депутати да се запознаят с проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ лица. Натъртено е, че предоставените данни не застрашават по-нататъшните действия на органите на реда. "Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 г. до юни 2026 г. на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки", пишат още от МВР.

От подгряващите изявления на Демерджиев обаче със сигурност става дума за санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски. "На разположение на депутатите съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнала ГДБОП - кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски, има ли нещо нездраво в тези връзки, дали са участвали в обществени поръчки, дали други са познати от аферата КТБ", разясни вътрешният министър.

Демерджиев вече обяви няколко имена на пътували с Пеевски - бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова. Сталийски обяви, че той с частен самолет не е летял, а до Дубай е ходил веднъж, при това с нискотарифна компания. Атанасова отрече да е била в Дубай на посочената от Демерджиев дата. МВР-шефът и конституционната съдийка са в задочен спор от дни, в който Демерджиев посъветва Атанасова да не рови много, а тя започна да пуска справки и паспортни данни.

Реакции

Първият коментар за справката, внесена от Демерджиев, дойде от ДПС. Зам.-председателят на парламентарната група Хамид Хамид каза пред парламентарни журналисти, че документът от ГДБОП "категорично потвърждава тезата на ДПС, че изнесената от него (министър Демерджиев - б.а.) информация по време на изслушването в пленарната зала на 2 юли, не отговаря на истината".

За отбелязване е, че Хамид Хамид през цялото време говореше само за Пеевски, но не обели и дума за другите двама, за които вътрешният министър обяви, че са пътували с него - бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова. От ДПС не дадоха на журналистите да задават въпроси.

Хамид заяви още, че справката съдържа информация от ГДБОП за извършени оперативно-издирвателни действия, а не за обикновени проверки, както първоначално е казал Демерджиев. По думите му такива дейности не могат да се извършват спрямо лица с депутатски имунитет. Той посочи още, че периодът, обхванат в документа, е значително по-кратък от този, за който говорил министърът. В справката липсват каквито и да било данни за полети или друга информация за периода от 2018 до 2025 г. Хамид допълни, че вместо посочваните от министъра над 80 души, в справката фигурират по-малко от десетима. "Срещу всички цитирани полети в справката е отбелязано, че Пеевски не е пътувал. Посочени са 75 полета, за които изрично е записано, че Пеевски не е бил пътник, въпреки че в пленарната зала те са били представени като негови полети", каза Хамид. И добави, че за голяма част от лицата, включени в справката, е отбелязано, че липсват данни те да са участвали в съответните полети.

Депутатът подчерта, че според него документът потвърждава и друг важен факт – наличието на две справки от ДАНС, съдържащи информация по системата PNR за пътнически данни. "Ние сме доволни, че се доказва престъпните действия на всички служители, които са изготвили фалшиви общи справки, некореспондиращи със справката от полетите", заяви Хамид.

Проверка

Прокуратурата пък днес обяви, че е пуснала проверка по множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани, съдържащи различни твърдения свързани с ползването на данни от резервационните записи на пътниците (PNR). Проверката е дадена за изпълнение на националната полиция.

Прокуратурата бе сезирана от бившия вътрешен министър и настоящ депутат от партията на Делян Пеевски Калин Стоянов, който твърди, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record). Премахвали се логове, журнали и други системни следи, свързани с достъпа до PNR системата и съпътстващите информационни масиви. „Съществува реален риск да бъдат унищожени доказателства, които могат да покажат мащаба на евентуалните злоупотреби и да установят отговорните лица“, твърди народният представител в сигнала си до прокуратурата.