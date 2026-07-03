Пътуванията на Пеевски с Десислава Атанасова - ту ги има, ту ги няма

Ситуацията с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски съвсем се оплете. Вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе днес още подробности, ДПС намеси ДАНС, а конституционният съдия Десислава Атанасова отрече изобщо да е пътувала с частния самолет на Пеевски до Дубай. И всички размахват справки от МВР за преминаване през границата, които кой знае защо са с различна информация за едно и също нещо.

Според изнесената вчера от Демерджиев справка в парламента, Пеевски е летял 181 пъти с чартърни полети от 2018 г. насам; споменават се лица, които са били на същите полети – като конституционния съдия Десислава Атанасова; твърди се, че стойността на полетите възлиза на около 1.8 млн. евро, част от които са платени от адвокатско дружество.

В позиция до медиите днес Десислава Атанасова обяснява, че е поискала удостоверение от МВР за пътуванията си извън страната.

"Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 02.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026 г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система "Справки" на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България. Твърдението, че "на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно", пише Атанасова.

"Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines, и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines", подчертава бившият депутат от ГЕРБ.



"На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми", твърди още Атанасова.

Тя прилага посочените документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с пътуванията ѝ в качеството ѝ на конституционен съдия.

ДПС замеси и ДАНС в случая

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калис Стоянов заяви, че информацията в справката на Демерджиев е била почерпена от международна база данни – системата PNR (вероятно има предвид Passenger Name Record, използвана за съхраняване на данни за маршрутите и резервациите на пътниците – бел. а.), откъдето са взети детайли за 81 лица, данни за фирми и плащания.

"Интересното е, че тази система не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Използва се предимно за престъпления, свързани с тероризъм. Право на достъп има Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС", каза депутатът.

Той поиска отговори не само от Иван Демерджиев и шефа на ГДБОП Мартин Златков, но и от временния председател на ДАНС Станчо Станчев кой е влизал в базата данни, по чие разпореждане и на какво основание. Закани се, че ДПС ще уведоми партньорските служби, които ползвали същата система, и ще пусне сигнал до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Не се разбра откъде самият Стоянов разполага с информацията, че е използвана тази база данни.

Демерджиев проверява има ли манипулирана информация от Гранична полиция

Разминаването в информацията кой с кого до къде е пътувал стана причина МВР-шефът да нареди проверка дали няма манипулация.

"Нека да имат предвид хората от ДПС, че тази информация (с кого е пътувал Пеевски до Дубай - бел.а.) се съдържа в много, включително международни, регистри. Ако те са толкова уверени, г-жа Атанасова и г-н Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българската "Гранична полиция", за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това", коментира Демерджиев в парламентарните кулоари. Демерджиев поиска "обяснения откъде имат толкова много информация, която няма как да имат без достъп до съответни служби, в които информацията е засекретена под една или друга форма".

Демерджиев коментира и разминаването в изнесеното от неговия предшественик по същия въпрос. В края на април служебният вътрешен министър Емил Дечев цитира в тв интервю справка от Гранична полиция, според която Атанасова е пътувала два пъти с турските авиолинии, като няма данни в същия полет да е била и друга публична личност. "Няма информация двамата (Пеевски и Атанасова) да са пътували в един и същи самолет", каза тогава Дечев.

Демерджиев подчерта, че ще направи всичко необходимо да установи има ли манипулиране на информация, има ли нередности в действията на някой служител. "И ако има, той ще понесе цялата строгост на закона", каза министърът.

На разминаването в информацията от МВР обърна внимание и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. "Когато Пеевски си има държава, е възможно всичко. Възможно е „Гранична полиция“ да даде едни данни на служебния министър на МВР Дечев, в които липсват данни за конституционен съдия, пътувал с Пеевски, а ГДБОП да предостави съвсем различна информация на редовния министър на МВР, потвърждаваща, че данните за съвместни пътувания са факт. Когато си имаш държава, можеш да си произвеждаш всякакви данни и твоите кадри могат да водят за носа министрите", написа той във "Фейсбук". И се зарече, че "ние ще направим необходимото истината за летящия будоар на Пеевски да излезе."

Тука има, тука няма санкции

Демерджиев и изявяващият се като говорител на Пеевски Калин Стоянов влязоха в задочен спор и по въпроса действат ли санкциите "Магнитски" на българска територия.

"Вчера Пеевски е казал още нещо много скандално - че санкциите не се прилагали на територията на България. Искам да му кажа, че сега, към този момент, на територията на България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина", категоричен бе вътрешният министър.

Малко по-късно Стоянов повтори, че "санкциите по "Магнитски" са неприложими в България и другите държави-членки на ЕС", както и че "има регламент от 1996 г., който не допуска прилагането на санкции на трети страни по отношение на европейски граждани". Що се отнася до източника на информацията си за полетите, Стоянов заяви, че е ползвал данните, които Демерджиев е изнесъл вчера.

ДОКУМЕНТИ

Освен позицията си на бланка на КС Атанасова разпространи и справка от СДВР, както и страници от специалния си паспорт.