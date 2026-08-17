Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивш зам.-министър е дал $560 000 за махане на санкции за корупция

Две американски лобистки фирми са получатели на средствата, откри BIRD

Днес, 15:18
Александър Манолев
БГНЕС
Александър Манолев

Бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев е платил значителни суми на американски лобисти, за да бъде изваден от "черния" списък на лицата, санкционирани за корупция. Това твърди сайтът за разследваща журналистика BIRD. 

"Сметката за “изтриването” на черния печат на Манолев явно е пристигнала: 350 хиляди долара за 2-ро тримесечие на 2026 г. или общо 560 хиляди долара, за да се откупи от санкциите на САЩ. Толкова досега са отчетени от двете американски лобистки фирми на Александър Манолев, разследван в #КорупцияЛийкс), бивш зам.-министър от ГЕРБ при управлението на Борисов, прочул се с къщата за гости, построена с европейски пари", написа BIRD.

Отчетът на лобистката фирма е вписана в регистъра на Конгреса на САЩ на 14 август,  са установили разследващите журналисти.

Новината, че бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев ще бъде изваден от санкционния режим на Държавния департамент на САЩ, съобщи в своя блог американски журналист, кореспондент в Белия дом, в края на май. Тогава самият Манолев каза пред БНТ, че "има информация", че всички санкции срещу него са премахнати. 

Манолев беше санкциониран през 2021 г. по член 7031(c) от американското законодателство – механизъм, който забранява на чуждестранни длъжностни лица и членовете на техните семейства да влизат в САЩ. Бившият зам.-министър научил за наложените му ограничения на 2 юни 2021 г. чрез медиите. Тогава Държавният департамент го посочва като лице, замесено в „значителна корупция“ в България. Забраната за влизане в САЩ беше наложена и на съпругата му Надя Манолева и на трите им деца.

Името на Манолев беше свързано с разследване около проект за къща за гости, финансиран с европейски и държавни средства, т.нар. случай "Къщи за тъщи". Българската антикорупционна комисия му наложи санкция за предполагаем конфликт на интереси, но впоследствие решенията бяха отменени както от Административен съд – София-град, така и от Върховния административен съд, които не установиха наличие на конфликт на интереси.

През последните години Манолев и негови представители са подали множество искания за преразглеждане на случая пред Държавния департамент на САЩ, предоставяйки съдебни решения и допълнителни документи. Едва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом е започнал реален преглед на случая.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Манолев

Още новини по темата

САЩ премахнаха санкциите на български бизнесмен за корупция
30 Май 2026

Семейството на бивш зам.-министър печели милиони от оръжие за Украйна
25 Окт. 2024

Бивш зам.-министър от ГЕРБ е оправдан по делото "Къща за тъща"
16 Май 2023

Кадър на ГЕРБ си нае лобист, за да се спаси от санкциите на САЩ
20 Окт. 2022

КПКОНПИ изгуби дело срещу бивш зам.министър
21 Авг. 2021

Борисов се самопохвали за санкциите на САЩ за корупцията
03 Юни 2021

САЩ наложиха санкции на Делян Пеевски и Васил Божков за корупция
02 Юни 2021

ВАС рестартира делото за конфликт на интереси на Ал. Манолев
18 Февр. 2021

Съдът потвърди, че Александър Манолев е в конфликт на интереси
26 Окт. 2020

Гешев откри 23 по-специални къщи за гости
07 Яну. 2020

КПКОНПИ най-сетне откри конфликт на интереси при Александър Манолев

10 Окт. 2019

Прокуратурата се похвали, че е дала на съд бивш зам.-министър
08 Окт. 2019

Прокуратурата даде на съд Александър Манолев заради „къщата за гости“
07 Окт. 2019

Бившият зам. министър Александър Манолев вече е обвиняем за източване на еврофондове
26 Апр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев успешно пребори олигарсите. В сънищата си!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки