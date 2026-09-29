Жандармерия спря премахването на "Кошарите"

Булфото Кадър показва как жандармерия и полиция се е събрала при една от бившите емблеми на София - заведението "Кошарите"

Жандармерия спря обявеното вчера от столичния кмет Васил Терзиев принудителното премахване на емблематичния ресторант "Кошарите" в столицата.

Казусът с въпросния строеж е отпреди две години, когато служители на общинския строителен контрол установиха, че съществувалата постройка на ресторанта е премахната, а на нейно място се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча. Табелата на ресторанта вече е "Стефанович".

Тази сутрин репортер на "Булфото" на място засне как събарянето временно е спряно. По думите на работниците, сръбският собственик оспорва разрушаването. Верига ресторанти "Стефанович" са популярни като наследниците на известния шеф готвач, популяризирал сръбската кухня у нас още през далечната 1999 г., Мирослав Стефанович - Майстор Миро, припомня "Булфото".

Всъщност всичко започна в понеделник, когато кметът на София Васил Терзиев съобщи във Фейсбук, че е "започнало премахването на незаконния строеж в лесопарк "Кошарите" в София, като целта е да бъде освободен терен от близо половин декар и да бъде върнат към парка".

Теренът е публична общинска собственост, а по устройствен план предназначението му е за градски парк и градина, посочва столичният кмет.

Терзиев обясни, че на мястото има заведение от десетилетия, като през годините са водени процедури и спорове относно законността на обектите. Старата сграда е изгоряла през 2019 г., а през 2024 г. на нейно място е започнало изграждането на нова масивна конструкция. Строителството е спряно през октомври 2024 г., издадена е заповед за премахване, която е влязла в сила, и днес тя се изпълнява, съобщи кметът.

Терзиев посочва, че през последните години Столичната община работи по редица подобни казуси, сред които "Капитолия" в Борисовата градина, незаконен палат край язовир "Искър", незаконна постройка край езерото "Ариана", обект, пречещ на изграждането на бул. "Тодор Каблешков", както и незаконни сметища върху общински терени.

"Няма един магически ход, с който тези проблеми изчезват. Има много работа – проверяваш собствеността и документите, издаваш законосъобразните актове, защитаваш ги, когато бъдат оспорени, и накрая ги изпълняваш", пише кметът.

Той подчертава, че когато терен е публична общинска собственост и предназначението му е за парк, той трябва да бъде защитен като парк, независимо от продължителността на казуса и сложността на процедурите.

След премахването на строежа следващата задача е освободената земя да бъде върната като част от лесопарк "Кошарите" и да се ползва от гражданите, пише Терзиев.