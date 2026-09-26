Демерджиев смени и ректора на Академията на МВР

Вътрешният министър Иван Демерджиев продължи с кадровите кадрили и смени и ректора на МВР. От страницата на Академията в социалните мрежи става ясно, че МВР-шефът е назначил за нов ректор старши комисар проф. д-р Илин Савов.

От снимките се вижда, че Демерджиев лично го е представил пред състава на Академията на МВР.

Илин Савов поема поста, след като само преди три месеца Демерджиев пак направи кадрова смяна в Академията. През юни той сложи за ректор доц. д-р Милорад Йорданов, който пък смени проф. Иван Видолов. Няма обяснение какво е наложило сегашната смяна. Посочва се само че пред състава Демерджиев подчертал, "че промяната е част от последователната политика за обновяване на ръководния състав в МВР и за утвърждаване на по-високи стандарти на професионализъм, отговорност и обществено доверие".

Роденият през 1980 г. Савов досега беше зам.-ректор, а преди това бе станал най-младият професор в академията. Преподава и във Военна академия "Г. С. Раковски", в СУ, НБУ и Тракийския университет.

Той е обявен за експерт по киберсигурност, лектор на множество форуми и редовен участник в медийни предавания по темата.

Според официалната му биография има 19 години в "службите за сигурност", като според публикации става въпрос за днешната Държавна агенция "Технически операции", която се занимава с подслушването и проследяването. На тема СРС са и научните му трудове.

Бил е сътрудник към Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и към Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред.

Баща му Александър Савов беше директор на РДВР-Смолян. В края на 90-те години стана скандал, като се установи, че е бил подслушван, включително и в кабинета си. Няколко години по-късно Александър Савов осъди България в Европейския съд в Страсбург за незаконно подслушване. Новият ректор е от семейство, в което са 5 деца. Един от братята му - Дамян Савов, е известен в поп фолка като DJ Дамян, другите двама братя са каскадьори в Лас Вегас. Има и сестра.

Днес мина и първата ТВ изява на новия ректор, който участва в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Той очерта като основни приоритети пред академията дисциплината, законността, физическата и професионалната подготовка, както и навлизането на новите технологии в обучението на бъдещите служители на МВР.

Към момента в Академията на МВР се обучават около 1500 курсанти. Основните направления са свързани с противодействието на престъпността във факултет "Полиция" и с пожарната безопасност. Според новия ректор амбицията е структурата на Академията да се развива и да бъдат създадени нови звена, които да подпомагат цялата система за сигурност.

По думите му, няма специалности, към които да липсва интерес или да остават незаети места. Напротив – интересът към обучението в академията расте: "Интересът е огромен. Имаме ръст от 40% за тази нова учебна година. Мисля, че ще имаме още по-големи успехи. За следващата учебна година догодина смятам, че ще имаме още по-голям интерес, тъй като младите хора искат да бъдат съпричастни към това да помагат на хората, да намерят сигурна професия, която да е един добър модел за подражание и съответно да бъдат добър пример.", обяви Савов.

Попитан дали си представя българската Академия на МВР като Академията на ФБР, Савов отговори, че амбицията му е още по-голяма: "Представям си нашата академия по-добра от Академията на ФБР. Бил съм в 19 полицейски академии. В 12 от тях съм преподавал. Последната, в която преподавах, беше в Чешката република. Мисля, че България има огромен потенциал и нашите курсанти и служители са на изключително високо ниво."

На въпрос дали всички служители покриват физическите нормативи Савов посочи данни за преминалите проверки през предходната година: "Това, което мога да споделя, е, че за миналата година са преминали близо 25 000 полицаи своята подготовка – говоря за проверката на тяхното състояние, и над 5500 пожарникари. Ние ще повишим изискванията. МВР променя политиката, взискателността си към целия процес. Ние в Академията на МВР започваме да изграждаме нови процедури, методика, както и цялостен контрол върху процесите по линия на самото поведение на полицаите."