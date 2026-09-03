МВР си създава алиби за провала със заглушителя

МВР се опитва да си създаде алиби за провала със заглушителя в столичния квартал "Драгалевци", за който първоначално се твърдеше, че е изключително опасен и е открит при перфектна акция, а накрая прокуратурата обяви, че изобщо не е открит такъв. Вътрешният министър Иван Демерджиев индиректно прехвърли отговорността върху служители на Комисията за регулиране на съобщенията, които са били половин час преди полицията на мястото, и на ДАНС, която е ръководела операцията.

"Става въпрос не за едно, а за две устройства. Едното устройство е монтирано в сградата, а другото се е намирало в автомобил", коментира той преди изслушването си в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, цитиран от БТА.

Министърът обясни, че са снети части от тези устройства, и посочи, че служители на Комисията за регулиране на съобщенията са установили действащи устройства и тяхното въздействие. "Ще търсим частите на устройствата. При всички подобни случаи, при които се ползват подобни устройства, без да е позволено от закона, ще имат абсолютно аналогични действия", заяви той.

Демерджиев каза, че няма съмнения за теч на информация от МВР. "Възложих незабавно на Дирекция „Вътрешна сигурност“ да провери случая, но в момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители, изтече от самите служители на комисията и нашите сили се включиха доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията, но не полицията ги е ръководила дотогава. Преди МВР да отиде, служители са били там около половин час", уточни той.

На въпрос дали този период е бил достатъчен за отстраняване на техника Демерджиев отговори утвърдително и уточни, че става дума за голям комплекс с множество помещения, част от които са били заключени и впоследствие са отваряни едно по едно.

По думите му части от устройствата впоследствие са били иззети, но липсата на цялостен заглушител сред веществените доказателства не означава, че подобна техника не е била на мястото и не е работила. МВР ще продължи да издирва липсващите части от двете устройства.

Министърът отправи и критики за начина, по който районът е бил охраняван в миналото. „Ние не дължим обяснение за действията си. Обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение“, заяви той.