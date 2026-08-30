Плевен пое комично към титлата "Европейска столица на културата"

Стартът на Плевен в надпреварата за "Европейска столица на културата" бе съпътстван от комична случка. През 2032 г. титлата се пада на България и Дания, като до края на настоящата година се подават кандидатури, а досега намерение да се включат бяха обявили Бургас, Габрово, за амбиции се чува и от Стара Загора.

В средата на този месец Плевен официално обяви, че ще участва. Насрочено бе сформиране на сдружение за целта, а общинският съвет гласува да е съучредител, както и да прати в него представители. Областният управител Иван Петков обаче върна решението, защото е било прието без икономическа обосновка и други задължителни реквизити. Местният парламент нямаше време за поправка - докато дойде следващата сесия, сдружението бе учредено. На нея логично решението да се участва в сдружението бе отменено и община Плевен не стана член.

Има обаче и гледна точка, че всичко това е за добро - не е било нужно местната власт да става съучредител, няма и нужда после юридически да се присъединява към сдружението. "Нищо в конкурса не предполага община или друг административен орган да се занимава точно с това - следва да е гражданска инициатива, затова се прави сдружение или фондация. Дано имаме късмет в надпреварата!", коментира директорът на местния исторически музей Володя Попов, който председателства учредителното събрание. За председател на управителния съвет на сдружението бе избран Димитър Петров, зам.-директор на музея.