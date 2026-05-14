Мъж се обади на тел. 112 за заложени 5 бомби в Плевен

Сигналът се оказал фалшив, а извършителят - криминално проявен от Свиленград, е арестуван

Днес, 09:56
Илияна Кирилова

Мъж от Свиленград е задържан за подаване на невярна информация на спешния телефон, съобщават от полицията. Вчера около 18 часа 40-годишният позвънил на телефон 112. Той съобщил, че в град Плевен има поставени 5 бомби, съобщава Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

Веднага е сформирана оперативна група по проверка на сигнала. От централата на спешния телефон са подали информация за локацията на подаващия сигнала. Свиленградските полицаи са проверили адреса на улица „Спартак“, където се оказало, че живее мъж, познат на органите на реда.

Той е с 13 регистрации за кражба и една за подаване на неверен сигнал. Проверка в телефона му констатирала фалшивата тревога.  Мъжът е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство.

Свиленградските полицаи са уведомили колегите си от ОДМВР Плевен, че се касае за фалшив сигнал.

Плевен, фалшив сигнал за бомба

