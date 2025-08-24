Медия без
Плевен вода няма, но улиците се мият всеки ден

Гражданите излизат на втори мащабен протест заради безводието

24 Авг. 2025Обновена
В Плевен вода има само по няколко часа сутрин и вечер.
Илияна Кирилова
Жителите на Плевен излизат на нов протест заради водната криза в града. Този път гражданите се събират първо пред ВиК в 17:30 часа с настояване за конкретни и бързи действия от всички институции. След това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане". Те са убедени, че водата липсва, защото се краде. И дават за пример как улиците на града се мият редовно, въпреки сушата.

"Така ли трябва да се движим ние, жителите на Плевен", попита пред Нова тв Владимир Величков, домоуправител на кооперация в града, приготвил се с ароматизатор на врата за протеста. "Точно влязох в банята и водата спря, в 21.00. Бях нощна смяна. Изкъпах се по старомодния начин - канчето и кофата. България е в ЕС, ние се къпем като в древността", коментира той.

"Искаме реални и адекватни действия, а не предпроектни проучвания на язовир Черни Осъм, за които всички са против, а целта е само едни пари да бъдат взети", заяви и Борислав Цветанов, организатор на протеста. "Искаме смяна на тръби, ясни критерии каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, с какви срокове, с какви гаранции. Сега се обявява бедствено положение, за да може да се дадат пари на свои фирми. Искаме контрол на изразходваните средства. Искаме вода час по скоро", заяви той.

По думите му вода се краде за милиони и той е в процес на доказване на това. "Ще го докажа. Има олигарси, които точат безгранично. Градът всеки ден се мие от "Чистота"! Как може да сме в кризисна ситуация, да нямаме вода за пиене, а те да не спират да мият улиците? Това е липса на всякакви морални ценности, това са неадекватни хора", посочи той.

"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия", коментира пред БНР един от организаторите на протеста Борислав Цветанов.

Плевен е на воден режим от седмици. В областта и в околните села хората имат вода само по 3 часа сутрин и вечер. От местното ВиК обясняват водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа.

Заради кризата в града беше създаден кризисен щаб, на който беше решено от понеделник да започне определяне на места за спешни сондажи. Пред БНТ председателят на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града проф. Ганчо Димитров заяви, че вече са открити най-компрометираните тръбопроводи в Плевен и са предприети незабавни действия за преодоляване на кризата. Предвижда се спешната им подмяна, зониране на мрежата и регулиране на налягането.

"В Плевенско, където е проблемът е най-сериозен, 70% от водата се губи по мрежата и едва 30% стигат до чешмите. Причината е комбинация от остаряла инфраструктура и кражби", заяви пред Би Ти Ви Владимир Бибов, член на управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“. По думите му последният доклад на Световната банка показва, че са нужни 30 млрд. лв., за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в България.

 

ЕКОКАТАСТРОФА

За масово измиране на риба и за евентуална екокатастрофа алармират от Националното сдружение за развитие на водоемите. Причината е драстичното понижаване на нивото язовира, което за броени седмици спада драстично.

"Ситуацията е трагична, бих казал. Подадохме няколко сигнала в министерството на околната среда и водите. Последният сигнал беше към тел 112, оттам ни свързаха с Басейнова дирекция. И в крайна сметка оттам ни изпратиха екип на РИОСВ-Пазарджик, който да констатира наистина, че водоемът е с намален воден обем, има умряла риба. И до там, нищо конкретно", каза пред Би Ти Ви Стоян Писков, председател на Националното сдружение за развитие на водоемите. По думите му от РИОСВ-Пазарджик са отговорили, че тъй като масовото измиране на риби не е от промишлено замърсяване, трябва да се  потърси обяснение от Басейнова дирекция.

"Основната причина за смъртността на рибите - това е липсата на кислород, цъфтежа. Той е свързан с по-ниските нива на язовира и високите температури. Наистина нивото в момента на язовира е 30%, като за сравнение миналата година е било около 60%. Това се дължи на разликата в притока - миналата година е бил 7 кубика в секунда, а сега е 0,6 кубика в секунда", обясни Васил Узунов, директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

"Проблемът е, че се разрушава екосистемата. Туризмът страда. В самия курорт, във водоема няма нито един рибарски лагер. Масово умрели риби. Официалните отговори, които получихме от МОСВ е, че всеки месец се изготвя режим на ползване на водите от министъра, и тези води варират между 25 и 30 млн. кубика и тези води се използват за енергетика и напояване. Ние искаме да попитаме къде отива тази вода и какъв е планът за възстановяване, защото не виждаме по какъв начин този воден обем ще се възстанови до реални количества?", казва председателят на Националното сдружение за развитие на водоемите.

