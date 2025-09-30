Плевен вече ще има вода 8 часа на ден

Водният режим в Плевен и селищата от водоснабдителна група "Плевен“ се облекчава. С два часа повече ще се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и към селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен. Тези населени места вече ще имат водоснабдяване 8 часа на ден - от 18:00 до 22:00 ч. и от до 6:00 до 10:00 ч. всеки ден.

След като премиерът навести града вчера, "Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен обяви днес, че в спешен порядък вече е започнало да подменя компрометирани водопроводи, с цел намаляване на загубите по водопреносната мрежа.

Селектирани за ремонт са най-амортизираните тръбопроводи в Плевен, както и довеждащият водопровод от село Ясен. Започнало е почистване на рововете за изкуствено подхранване на шахтовите кладенци "Долна Митрополия“.