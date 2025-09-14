Медия без
Три групи протестиращи блокираха Плевен

Протестът срещу безводието се организира за четвърта поредна неделя

Днес, 18:45
Организаторите заявяват, че не са съгласни с "водния ад" в Плевен.
Протестиращи срещу безводието в Плевен блокираха движението на три места около града и на една от главните улици за 40 минути, предава Би Ти Ви.

Протестът, който се организира за четвърта поредна неделя, започна с автошествие от парк ''Кайлъка''. Протестиращите се разделиха на няколко лъча. Единият се отправи към пътния възел на главния път Бяла – Ботевград край село Ясен и блокира движението и в двете посоки.

Участниците във втория лъч блокираха движението по главния път Ловеч – Плевен на пресечката за село Бохот. Третата група затвори пътя Бяла – Ботевград в близост до селскостопанското летище до село Гривица.

Протестиращите без автомобили блокираха пешеходната пътека на ул. „Димитър Константинов“ между бившия Куклен театър и сградата, в която се помещава Регионалното управление на образованието.

С тези действия организаторите искат да заявят, че не са съгласни с "водния ад" в Плевен и казват, че няма да отстъпят, докато не видят реални резултати

 

Ключови думи:

Плевен, протест, безводие

