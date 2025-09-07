Протестиращи плевенчани затвориха пътя София-Русе

Протестиращи срещу безводието в Плевенско отново затвориха пътя София-Русе при пътния възел до село Ясен. Протестът започна с автошествие от парк „Кайлъка“, което премина по улиците на Плевен. Блокирано бе движението и в двете посоки, а този път и мостът над пътя, за да се спре трафикът към селата Крушовица и Садовец, съобщава БТА. След това протестът финишира пред сградата на общината.

Протестите ще стават още по-големи и планират да затварят всички входно-изходни артерии на Плевен и то не само за един час, а за цяло денонощие, предупреди организаторът Борислав Цветанов. Хората искат да има вода, да има подмяна на тръби и багерите да работят. Протестите ще продължат докато няма адекватно водоподаване и не бъде намерен постоянен водоизточник.

Според протестиращите положението в града е нетърпимо. Последно в петък областният кризисен щаб даде надежда, че до 15 дни предприетите мерки ще дадат резултат и след това ще може да се повиши броят на часовете, в които гражданите ще могат да получават вода. През седмицата е направен обход на канала Черни Осъм от самото водохващане до град Плевен и се извършва мониторинг за евентуални скрити течове. Експертите смятат, че през другата седмица по канала от Дъбнишка бара ще може да се пусне вода, която да стигне до рововете. Там има няколко критични места, които ще бъдат поправени. Другата седмица ще бъде готов и каналът, чието почистване се извършва с помощта на Община Долна Митрополия, военни и лишени от свобода. Започва и поетапното монтиране на хидрофори в учебните заведения.

Управителят на ВиК – Плевен Климент Тодоров докладва, че на ВиК помагат екипи от други две дружества. Работи се и по изготвянето на проекти и по нови сондажи.

Водата в Плевен е годна за пиене, каза директорът на Регионалната здравна инспекция в Плевен д-р Илиян Минчев. Той посочи, че в момента проби от водата в селищата на воден режим се вземат всяка седмица, а не както е обичайно – на две седмици веднъж.