Поне 55 млн. кубика вода са откраднати с байпас за 3 години

Ориентировачни, но важни щрихи за българското безводие стават ясни от данни на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, предоставени на депутата от ПП-ДБ Стела Николова в рамките на парламентарния контрол. Само в рамките на последни три отчетни години - 2022, 2023, 2024, констатираното потребление на вода след незаконно присъединяване (най-вече байпас преди водомера) е в стряскащи мащаби - 55 132 557 кубични метра, възлизащи на 115 574 439 лв.

Конкретно: по около 19, 18 и 17 млн. кубика незаконно потребление съответно за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Сумите на загубите са по около 17, 32 и 42 млн. лв. Числата показват, че в най-кризисната година от посочените - миналата, количеството на този вид кражби е най-малко, но пък стойността им е най-голяма. Отделно други предоставени от Иванов данни сочат, че през 2024 г. констатираните незаконни присъединявания са 857 - с около 200 повече спрямо предишните две години.

Статистиката е взета от дъщерните на ВиК-холдинга дружества. Следва да се уточни, че тя не само визира единствено три години. Но и касае тия кражби от присъединяване, които са официално установени. В обясненията си министърът признава, че макар проверките в момента да са ежедневни, са много трудни при подземна инфраструктура - така се подразбира, че има и доста неустановени кражби. Също следва да се уточни, че това само част от кражбите по принцип, защото има и видове кражби извън незаконното присъединяване (манипулация с водомер, документни шашми и т.н.).

Министърът казва още, че ликвидирането на незаконните присъединявания не би могло да отстрани водния режим в пълен обем. Но, естествено, следва да се работи в тази посока.