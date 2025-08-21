Медия без
Тотална депутатска логорея удави "т. нар. безводие"

Идеята на Делян Пеевски за борд по водите бе одобрена от парламентарната екокомисия

Днес, 18:51
Комисията по околна среда и води се събра извънредно днес - в цялото си великолепие.
Комисията по околна среда и води се събра извънредно днес - в цялото си великолепие.

Свиканото по желание на Делян Пеевски заради безводието извънредно заседание за парламентарната комисия по околната среда и водите предизвика шокираща логорея. Над 3-часовото бистрене на проблемите доведе до приемане на внесените от ГЕРБ и ДПС-Ново начало решения, част от които анонсирани от самия Пеевски по-рано. Ако това бе очаквано, както и имитацията на дейност с абсолютно безсмислени междупартийни спорове, то участниците следваше да покажат повече уважение към страдащите българи и темата. Не се получи. Няколко пъти представители на управлението опитаха да омаловажат проблемите - участващият в дискусията екоминистър Манол Генов се изпусна, наричайки ситуацията "т. нар. безводие"; депутатът Николай Нанков (ГЕРБ) пък каза, че положението не е толкова зле като предишното лято, а и имало по-тежки кризи в миналото, като например режима в София през 90-те.

А, всъщност, в документите самите управляващи споменават "над 500 000 българи, изпитващи системен недостиг на вода или с влошено качество на водата" (в мотивите към приетите точки) - което показва, че кризата сега не е по-малка от миналогодишната. Колкото да спокойствието на Генов, то той изхожда от сравнително добрата запълняемост на язовирите, които съм към МОСВ - което не е съвсем на място в анализа, тъй като е общоизвестен факт, че безводието се дължи не на язовирите, а на подпочвените води.

На дискусията стана ясно още, че част от депутатите не правят разлика сред съветите към МОСВ (експертни, консултативни...), препоръчвайки или очаквайки неща от органи, които въобще нямат отношение към безводието. Имаше спорове кой точно е виновен за кризата в Плевен - сегашният кмет от ГЕРБ Валентин Христов, на предишния представител на "другата десница" Георг Спартански, ретроспекцията опря чак до Найден Зеленогорски. "Величие" опитваха конфронтации, включително чрез земеделеца Павел Стоименов, приятел на Ивелин Михайлов, но изявил се като независим гражданин.

Всичко останалото бяха раздумки, казвани многократно и също толкова ненужни - включително за Плевен, към който иначе всички показаха загриженост. Всъщност, през целия мандат на настоящия парламент функционира и специална комисия по безводието (да не се бърка с тази - б.а.) - с абсолютно същия смисъл.  

 

СРЕД РЕШЕНИЯТА

Точка 1 е създаване на Национален борд по водите, поискан преди дни с пост в социалните мрежи от Пеевски - трябва да бъде създаден от правителството до 2 седмици след окончателното приемане на решението. В структурата ще участват 7 министерства, сдружението на общините и банката за развитие - за да се координират взаимно, като бордът ще има и контролни функции, представяйки отчет парламента. Другите решения са отдавна предъвкани: общините и ВиК-структурите да почистят и рехабилитират спешно всички водоизточници, да се изисква приоритезиране на проекти за питейна вода, да се провери нерегламентирано ползване и т.н.

