В Огняново защитиха кмета си, бит заради безводието

Десетки жители на Огняново излязоха днес на мирен протест в подкрепа на бития кмет Иван Ижбехов и настояха за справедливост и адекватно разследване на нападението над него, предаде Би Ти Ви.

Хората са категорични, че подкрепят кмета в опитите му да се прекъснат порочните практики с незаконни сондажи на минерална вода. "Защо цялото село страда цяло лято тук за вода, а хора като г-н Четрафилов бият сонди, отнеха минералната вода на селото - тук няма капка минерална вода! Настояваме за адекватни мерки срещу насилника и надяваме се, че живеем в демократична, а не мутренска държава. Не искаме да се повтарят такива неща и искаме жителите на Огняново да живеят спокойно, свободни!", призова Антидже Низамова.

"Хората са притеснени и недоумяват как се е стигнало до тук. Може би и Иван има някои грешки, никой не казва, че е безгрешен, но така не се прави! Хората настояват за справедливост, не може един бизнесмен да се държи толкова неадекватно", твърди Иван Дунчев.

Иван Ижбехов благодари за подкрепа и обеща на хората, че няма да се откаже, въпреки опити по думите му, да се постигне извънсъдебно разрешаване на конфликта. Става дума за започнало разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на с. Огняново. Установено е, че на 16 септември 2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на Огняново. Поводът - проверка на "Басейнова дирекция" по сигнал, подаден лично от кмета за незаконни сондажи за минерална вода. Кметът обвинява местният хотелиерски бизнесмен Четрафилов. Той отрича и твърди, че ще подаде жалба за клевета срещу кмета.

След направена проверка „Басейнова дирекция“ - Благоевград е открила незаконен сондажен кладенец в хотела на бизнесмена, обвинен от кмета, че го е нападнал.

Протест

Жители на Плевен проведоха поредно протестно автошествие срещу безводието. То тръгна малко след 16 часа от парк "Кайлъка". Десетки автомобили с развети български знамена премиваха през централните улици на Плевен. Протестиращите настояха за пореден път да се реши проблемът с безводието на Плевен. След това се събраха пред автогарата, отправяйки се в четири посоки, за да блокират основни пътища. Те спряха за един час движението в двете посоки на главния път София - Плевен при Долни Дъбник, на главния път Русе - София при Гривица, пътя Плевен - Ловеч при Брестовец. Блокиран бе и пътят София - Варна при Абланица, както и пътят Ловеч - Троян.