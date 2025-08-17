Стотици гневни плевенчани затрупаха общината с празни бутилки

Стотици много гневни плевенчани излязоха на протест пред сградата на Община Плевен заради безводието и наложения режим в града.

В областния център хората нямат вода по 19-20 часа в денонощието, затова и питат защо не е започнал ремонт на водопроводната мрежа. По думите им по амортизираната водопреносна мрежа се губи над 70% от водата.

Протестиращите затрупаха с празни туби от вода вратата на сградата на местната администрация и скандираха "Искаме вода".

"Не е допустимо в XXI век да нямаме вода и да живеем по този начин. Вода има 5 часа в денонощието - да се изкъпем ли, да изперем ли, да сготвим ли, какво по-напред", възмутени са плевенчани.

Те поискаха край на празните обещания, конкретни действия и отговорност от институциите. Трябва да се търси вода от други източници, категорични са те и допълват, че в други градове също не вали, но вода има.

"В пустинята имат вода, а ние тук във вода газим, жадни стоим", обобщиха хората и се заканиха, че ще продължат гражданското недоволство като може да се стигне до блокиране на пътища.