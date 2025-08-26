Премиерът вдигна жълт картон на областния на Плевен

Премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на областния управител на Плевен Николай Абрашев и му даде "ясен двуседмичен срок за по-добра координация". В противен случай ще има и персонални промени, обяви Желязков по повод водната криза в града. Той упрекна и местната власт в бездействие от над десет години.

"Ако премиерът ми поиска оставката, бих я подал", каза пред журналисти в Плевен областният управител Николай Абрашев.

Очаква се утре министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на околната среда и водите, и министърът на земеделието и храните да докладват на премиера и правителството за предприетите действия по всички мерки за справяне с водната криза. Нека експертите да правят предложенията, но на първо място трябва да се спрат водозагубите, които на места са над 80%, посочи Желязков.

Той препоръча на министри и на участниците в кризисния щаб по безводието в Плевен да канят на своите заседания организаторите на протестите, за да има контрол и да се проследява изпълнението на предприетите действия. "Всички онези, които справедливо, подчертавам - справедливо, протестират в защита на правата на потребителите, трябва да вземат активно участие във всички формати, в това число и в определянето на контрол върху изпълнението и върху изпълнителите", допълни той.

По отношение на безводието премиерът каза, че вижда колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие. Той напомни, че на кметовете е препоръчано да „предефинират проекти“, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, като например спортна зала. Спортните зали обаче са един от най-ярките приоритети на ГЕРБ, като и тези дни Борисов беше на откриване на една такава зала в Добричко.

Една от мерките в Плевен ще е командироването на екипи на ВиК операторите от цялата страна, за да установят всички течове и кражби на вода, съобщи междувременно министърът на регионалното развитие Иван Иванов. Той определи проблема с кражбите като сериозен, а цитира и данни на ВиК холдинга, че загубите по измервателните уреди са 75%. Разпоредено е във всички квартали с нарушено водоподаване да бъдат разположени водоноски. На ВиК са подадени нови точки, където има възможност за допълнително сондиране и стигане на водоносни пластове с чиста вода, като тези сондажи се очаква да започнат в следващите дни.

"Ще бъдем изключително безкомпромисни, това се случва не само в Плевен, такива проверки са разпоредени в цялата страна. Само един фрапиращ случай ще ви кажа - при проверка в община Рила от 1300 включвания, 1200 са незаконни. Разбирате какъв е мащабът. Това е един изолиран случай. В момента вървят такива масови проверки в цялата страна. Искам да знаят българските граждани, че те са ощетявани от други такива, които се присъединяват незаконно към водоснабдителната мрежа. Ще бъде сложен край. Съветвам всеки един, който има информация за подобно нещо, да не чака да дойде служител на ВиК, а да отиде да подаде сигнал, защото в един момент това ще го остави без вода", призова министър Иванов.

Извън спешните мерки, в средносрочен план е водният цикъл на Плевен, а дългосрочният е построяването на язовир "Черни Осъм", за който тази седмица ще бъде пусната процедурата за избор на изпълнител за проектиране и прединвестиционни проучвания, докладва още министърът.