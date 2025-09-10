Медия без
Росен Желязков отстрани областния управител на Плевен

Причината е слаба координация около водната криза

Днес, 11:00
Николай Абрашев
БГНЕС
Николай Абрашев

Премиерът Росен Желязков е изпълнил заканата си и е отстранил от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев, съобщава БНР, позовавайки се на свои източници. 

Причината за заповедта на премиера е слабата координация между институциите и неспособността на Абрашев да се справи с водната криза. Желязков предупреди преди седмици, че ще пристъпи към смяна на областния управител, ако стиковането между институциите не се подобри. Премиерът даде срок на управата от 2 седмици да постигне повече резултати. Самият Абрашев тогава заяви готовност да подаде оставка, ако премиерът му я поиска. 

По информация на БНР на поста областен управител ще бъде назначен Мартин Мачев. Той е завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в национален Институт по метеорология и хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно заместник-директор и директор на филиала.

Ключови думи:

водна криза

