Американски хеликоптер смути жителите във Великотърновско

Съюзнически хеликоптер от марката Boeing привлече вниманието на жителите на Горна Оряховица, Велико Търново и целия регион през последните няколко дни с поредица от маневри и кацания на местното международно летище.

След запитване от медиите, от Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха за извършените полети. От ведомството уточняват, че кацанията са технически и са имали за цел единствено презареждане с гориво. Всички процедури са проведени при строго спазване на международните стандарти и авиационни правила.

По информация от източници от авиационния сектор, военнотранспортният хеликоптер изпълнявал мисия по превоз на войници от Румъния до контингента на НАТО в Косово. Поради голямото разстояние на маршрута, летището в Горна Оряховица се оказва ключова междинна точка за зареждане на отиване и на връщане.

Отговорът от МО:

„Министерството на транспорта и съобщенията потвърждава, че в последните дни на летище Горна Оряховица е кацал хеликоптер на НАТО, изпълняващ стандартен полет. Кацанията са били за зареждане с гориво, като полетите вече са приключили. Присъствието на машината във въздушното пространство и на летището е изцяло в съответствие с действащите национални и международни авиационни правила. Данните за конкретния модел и регистрация на военни летателни средства се обменят по линия на съюзническите структури и не се публикуват от гражданските авиационни власти. На летището не са извършвани дейности, различни от стандартните за подобен тип технически кацания”.