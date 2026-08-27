Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Американски хеликоптер смути жителите във Великотърновско

Днес, 16:07
Boeing CH-47 Chinook
Boeing CH-47 Chinook

Съюзнически хеликоптер от марката Boeing привлече вниманието на жителите на Горна Оряховица, Велико Търново и целия регион през последните няколко дни с поредица от маневри и кацания на местното международно летище.

След запитване от медиите, от Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха за извършените полети. От ведомството уточняват, че кацанията са технически и са имали за цел единствено презареждане с гориво. Всички процедури са проведени при строго спазване на международните стандарти и авиационни правила.

По информация от източници от авиационния сектор, военнотранспортният хеликоптер изпълнявал мисия по превоз на войници от Румъния до контингента на НАТО в Косово. Поради голямото разстояние на маршрута, летището в Горна Оряховица се оказва ключова междинна точка за зареждане на отиване и на връщане.

Отговорът от МО:

„Министерството на транспорта и съобщенията потвърждава, че в последните дни на летище Горна Оряховица е кацал хеликоптер на НАТО, изпълняващ стандартен полет. Кацанията са били за зареждане с гориво, като полетите вече са приключили. Присъствието на машината във въздушното пространство и на летището е изцяло в съответствие с действащите национални и международни авиационни правила. Данните за конкретния модел и регистрация на военни летателни средства се обменят по линия на съюзническите структури и не се публикуват от гражданските авиационни власти. На летището не са извършвани дейности, различни от стандартните за подобен тип технически кацания”.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

хеликоптер

Още новини по темата

ДАНС и ГДБОП хванаха хеликоптер за пренасяне на дрога към Турция
01 Юни 2026

Армията вдигна "Ми-17" и "Кугър" срещу пожар до Рилския манастир
14 Юли 2025

Хеликоптер се разби в Хъдсън
10 Апр. 2025

Виден нигерийски банкер загина при катастрофа с хеликоптер в САЩ
11 Февр. 2024

5 метра не са достигнали на хеликоптера да избегне удара край Гърмен
23 Септ. 2023

Пилотът на изчезналия край Гърмен хеликоптер е загинал
22 Септ. 2023

България оплете и Гърция в мистерията с хеликоптера с дрога
20 Юли 2023

Турция: Български хеликоптер влетя, хвърли 100 кг дрога и се върна
18 Юли 2023

Вътрешният министър на Украйна загина в катастрофа с хеликоптер
18 Яну. 2023

Ще чакаме до септември за медицински хеликоптер
04 Яну. 2023

Като не успя да купи медицински хеликоптер, държавата ще наема
01 Дек. 2022

Руски милиардер загина при катастрофа на хеликоптер във Франция
28 Ноем. 2022

Загина началникът на Генералния щаб на Индия

08 Дек. 2021

Скоро ще полети хеликоптер с водороден двигател
04 Септ. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки