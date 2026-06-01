ДАНС и ГДБОП хванаха хеликоптер за пренасяне на дрога към Турция

ДАНС и ГДБОП откриха хеликоптер в база за зърно в Ямболско, за който се предполага, че е пренасял наркотици по въздух през българи-турската граница. Това стана ясно по време на брифинг в Бургас на местната окръжна прокуратура.

На няколко пъти през последните години периодично се появяват съобщения от турска страна, че наркотици се пренасят по въздуха от България в Турция. През 2020 г. бяха хванати 6 чанти с общо 360 кг наркотик край c. Дoлxaн, област Kъpĸлapeли. През януари 2023 г. пък Турция обяви, че малък самолет тип „Чесна“ е прелетял на ниска височина през българо-турската граница до граничния град Къркларели, където е изхвърлил пратка с наркотици. Месеци по-късно Турция обяви, че хеликоптер е влетял на територията й откъм България и е хвърлил много килограми марихуна. При всички случаи българската страна отричаше да има такава практика.

На днешния брифинг стана ясно, че в последните дни е разбита организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества при съвместна операция в областите Бургас и Ямбол. При акцията са иззети над 250 килограма марихуана на обща стойност повече от 2 млн. евро по цени на съдопроизводството, добавиха от държавното обвинение.

Дрогата е заловена в халета на бивша складова база за зърно в село Зимница. Смята се, че наркотиците са били предназначени за продажба в Турция.

Турция: Български хеликоптер влетя, хвърли 100 кг дрога и се върна Сформирана е работна група с участието на редица служби и се работи активно по получения в понеделник вечерта сигнал от турските власти за хеликоптер, изхвърлил голямо количество наркотици на турска територия.

Операцията е проведена по разработка на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас и с участието на служители от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

Към наказателна отговорност за участие в организираната престъпна група са привлечени общо 5 лица, като по отношение на 4 от тях вече е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Сред задържаните е и лидерът на групата – 39-годишен мъж от Бургас. Той е направил опит да се укрие, но е задържан при операция на ГДБОП на входа на гр. София. Други три лица са установени в момент на претоварване на наркотика, разказаха от прокуратурата.

"На място в базата, където са заловени лицата, е открит малък хеликоптер. Той вероятно също е използван за международен трафик на наркотици", заяви на пресконференция Данчо Желев - директор специализирана агенция в ДАНС, цитиран от БНТ.

Моментът на операцията е бил избран в резултат на анализ, така че органите на реда са имали тактическо предимство.

По случая е работил екип от 6 следователи и трима прокурори. "Предвидените наказания, ако четиримата бъдат признати за виновни, са съответно за организатора на престъпната група от 5 до 15 години затвор и глоба от 10 000 до 50 000 евро, а за участниците от 3 до 10 г.", каза Ангел Георгиев, наблюдаващ прокурор.

Само преди два дни Окръжната прокуратура в Благоевград пък обяви, че разследва наркогрупа за международен наркотрафик и разпространение на дрога на територията на Благоевградско и Кюстендилско. Разследването започва, след като в следите й влезе ГДБОП с мащабна спецоперация преди ден.

При акцията преди беше арестуван куриерът на ОПГ-то, а се оказало, че тарторът на престъпната групировка излежава присъда в затвора и оттам ръководи дейността ѝ, съобщиха от държавното обвинение в града.

Престъпната група се е занимавала предимно с трафик на кокаин и хероин от България към Гърция, но и с разпространение на територията на областите Благоевград и Кюстендил. Установено е, че лидерът на престъпната група осъществява контрол на дейността й от затвора. Към момента и той, и друг член на наркогрупата изтърпяват присъда "лишаване от свобода" за друго престъпление.