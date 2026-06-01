Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДАНС и ГДБОП хванаха хеликоптер за пренасяне на дрога към Турция

Заловена е 250 кг марихуана за 2 млн.евро, похвалиха се от прокуратурата

Днес, 17:03
Хеликоптерът на наркотрафикантите
МВР
Хеликоптерът на наркотрафикантите

ДАНС и ГДБОП откриха хеликоптер в база за зърно в Ямболско, за който се предполага, че е пренасял наркотици по въздух през българи-турската граница. Това стана ясно по време на брифинг в Бургас на местната окръжна прокуратура.

На няколко пъти през последните години периодично се появяват съобщения от турска страна, че наркотици се пренасят по въздуха от България в Турция. През 2020 г. бяха хванати 6 чанти с общо 360 кг наркотик край c. Дoлxaн, област Kъpĸлapeли. През януари 2023 г. пък Турция обяви, че малък самолет тип „Чесна“ е прелетял на ниска височина през българо-турската граница до граничния град Къркларели, където е изхвърлил пратка с наркотициМесеци по-късно Турция обяви, че хеликоптер е влетял на територията й откъм България и е хвърлил много килограми марихуна. При всички случаи българската страна отричаше да има такава практика.

На днешния брифинг стана ясно, че в последните дни е разбита организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества при съвместна операция в областите Бургас и Ямбол. При акцията са иззети над 250 килограма марихуана на обща стойност повече от 2 млн. евро по цени на съдопроизводството, добавиха от държавното обвинение.

Дрогата е заловена в халета на бивша складова база за зърно в село Зимница. Смята се, че наркотиците са били предназначени за продажба в Турция.

Турция: Български хеликоптер влетя, хвърли 100 кг дрога и се върна
Сформирана е работна група с участието на редица служби и се работи активно по получения в понеделник вечерта сигнал от турските власти за хеликоптер, изхвърлил голямо количество наркотици на турска територия.
СЕГА
18 Юли 2023

Операцията е проведена по разработка на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас и с участието на служители от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП).

Към наказателна отговорност за участие в организираната престъпна група са привлечени общо 5 лица, като по отношение на 4 от тях вече е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Сред задържаните е и лидерът на групата – 39-годишен мъж от Бургас. Той е направил опит да се укрие, но е задържан при операция на ГДБОП на входа на гр. София. Други три лица са установени в момент на претоварване на наркотика, разказаха от прокуратурата.

"На място в базата, където са заловени лицата, е открит малък хеликоптер. Той вероятно също е използван за международен трафик на наркотици", заяви на пресконференция Данчо Желев - директор специализирана агенция в ДАНС, цитиран от БНТ.

Моментът на операцията е бил избран в резултат на анализ, така че органите на реда са имали тактическо предимство. 

По случая е работил екип от 6 следователи и трима прокурори. "Предвидените наказания, ако четиримата бъдат признати за виновни, са съответно за организатора на престъпната група от 5 до 15 години затвор и глоба от 10 000 до 50 000 евро, а за участниците от 3 до 10 г.", каза Ангел Георгиев, наблюдаващ прокурор.

Само преди два дни Окръжната прокуратура в Благоевград пък обяви, че разследва наркогрупа за международен наркотрафик и разпространение на дрога на територията на Благоевградско и Кюстендилско. Разследването започва, след като в следите й влезе ГДБОП с мащабна спецоперация преди ден.

При акцията преди беше арестуван куриерът на ОПГ-то, а се оказало, че тарторът на престъпната групировка излежава присъда в затвора и оттам ръководи дейността ѝ, съобщиха от държавното обвинение в града. 

Престъпната група се е занимавала предимно с трафик на кокаин и хероин от България към Гърция, но и с разпространение на територията на областите Благоевград и Кюстендил. Установено е, че лидерът на престъпната група осъществява контрол на дейността й от затвора. Към момента и той, и друг член на наркогрупата изтърпяват присъда "лишаване от свобода" за друго престъпление.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

хеликоптер, наркотици, ДАНС, ГДБОП

Още новини по темата

Над 1000 пратки с дрога са хванати в куриерски фирми
28 Май 2026

Шефът на наркоотдела се издигна до зам.-директор на митниците
27 Май 2026

Радев превзе с блицкриг службите
21 Май 2026

Двама откраднаха 100 000 евро и ги изхарчиха за кредити и дрога
19 Май 2026

Бойко Рашков: Новият шеф на ДАНС е тежка политическа грешка на Радев
14 Май 2026

Демерджиев обяви мегаоперация срещу наркотици и надценки
13 Май 2026

Кабинетът махна Деньо Денев като шеф в ДАНС
13 Май 2026

Станчо Станев става и.ф. председател на ДАНС
08 Май 2026

ГДБОП откри супер оранжерия за канабис в мина
28 Апр. 2026

ГДБОП арестува лекар-педиатър заради детска порнография
21 Апр. 2026

МВР ще тества служителите си за наркотици
18 Апр. 2026

Гърция въвежда наркотестове за шофьори и нови изисквания за аптечките
08 Апр. 2026

Прокурори алармират за драма с фентанила и дрогата на изнасилвача
06 Апр. 2026

ДАНС с нови наказания за агенти, ако откажат тест за дрога и алкохол

05 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса