ГДБОП откри супер оранжерия за канабис в мина

Разкриха високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендил. Това съобщиха от ГДБОП на фейсбук страницата си.

От публикацията става ясно, че тя е разкрита в рамките на акцията, която започна в понеделник срещу производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително.

Междувременно министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената спецоперация.

Полицейската акция, започнала в четвъртък, 23 април, продължава и към момента. Провежда се съвместно с ДАНС и под надзора на СГП, обясняват от ГДБОП.

В хода на спецоперацията са задържани трима души – двама в София и един в Кюстендил. Акцията е реализирана след близо 4-месечна оперативна работа. При проведените действия са претърсени 10 имота и превозни средства, като са открити и иззети над 67 кг марихуана и хашиш, близо 600 000 евро в брой, над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие.