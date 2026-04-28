ГДБОП откри супер оранжерия за канабис в мина

При операцията са задържани три лица и са намерени близо 600 000 евро в брой и 67 кг марихуана

Днес, 13:55
ГДБОП пусна кадри от оранжерията в мината

Разкриха високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендил. Това съобщиха от ГДБОП на фейсбук страницата си.

От публикацията става ясно, че тя е разкрита в рамките на акцията, която започна в понеделник срещу производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително.

Междувременно министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената спецоперация.

Полицейската акция, започнала в четвъртък, 23 април, продължава и към момента. Провежда се съвместно с ДАНС и под надзора на СГП, обясняват от ГДБОП.

В хода на спецоперацията са задържани трима души – двама в София и един в Кюстендил. Акцията е реализирана след близо 4-месечна оперативна работа. При проведените действия са претърсени 10 имота и превозни средства, като са открити и иззети над 67 кг марихуана и хашиш, близо 600 000 евро в брой, над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие.

ГДБОП, канабис, въглищна мина

