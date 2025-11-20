35 души с антики за над 100 млн. евро са арестувани в България

35 души са арестувани в България при международна операция срещу трафика на културни ценности и прането на пари, координирана от Европол.

При акцията на черния пазар в София са заловени артефакти - част от световното и българското културно наследство, на стойност 100 млн. евро, съобщи зам. градският прокурор Ангел Кънев. По негови думи регистрираните транзакции, свързани с тази дейност са за над 1 млрд. американски долара.

Операцията се провежда в 8 европейски държави, разбита е мрежа на територията на цяла Европа, занимаваща се с трафик на културни ценности и пране на пари. Акцията още не е приключила, над 220 служители на ГДБОП са на терен и извършват претърсване на жилища, офиси, сейфове, съобщи от своя страна шефът на ГДБОП Боян Раев.

Сред откритите артефакти има египетски и китайски антики, има и такива част от световното и българското културно наследство. Претърсвания и изземвания са проведени в София, Варна, Сливен, Плевен, Червен бряг, Велико Търново, Шумен и други градове у нас.

В престъпната група има и археолози, каза прокурор Кънев. Става дума за лица с чуждо гражданство.

За 30 часа сме провели 131 броя претърсвания. 35 лица са задържани. Намерени са хиляди културни и исторически ценности, които се увеличават във всеки един момент. Има установени над 50 броя огнестрелни оръжия и взривни вещества, каза директорът на ГДБОП. Задържани са иманяри, задържани са дилъри, задържани са и международни посредници на най-високо ниво в тази организирана престъпна мрежа, добави Раев.

Прокурор Кънев съобщи, че за всички обвиняеми лица, които са обвинени по българското наказателно производство, ще стартират данъчни ревизии. В тях е открито инвестиционно злато за милиони евро. Установено е, че задържаните няма как да докажат произход на средствата си, добави прокурор Кънев.

Мрежата е достигала до едни от най-големите частни колекционери в света, интересуващи се от древноримски, древногръцки, персийски и тракийски артефакти.

"Намерени са около 300 артефакта. Още днес Италия ще поиска официално възстановяването на намерените артефакти", съобщи полк.Пауло Бефера, зам. началник на специализираната дирекция за защита на културното наследство на италианските Карабинери. Той определи осъществената операцията като най-добрата и поздрави България за постигнатия резултат.

Кънев обясни, че стойността на вещите е голяма и затова няма да покажат снимки. Престъпната мрежа е действала над 16 г.

"Един такъв казус обичайно се разследва над 10 години. Но целта е да се опази културното наследство и да се върне на държавите по произход", посочи той.

Операцията, координирана от Евроджъст и Европол, е под надзора на Софийска градска прокуратура. Акцията е била подготвяна 2 години, когато българската прокуратура е поискала помощ от европейските полицейски институции.

В разследването са взели участие и ГДБОП, Националната следствена служба и ДАНС. В международен план в операцията участваха национални органи от Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания.

По думите на Йенс Лийтхигенар, ръководител на екип „Престъпления против собствеността“ към Центъра за борба с тежката и организирана престъпност на Европол това е най-голямата операция в областта на културното наследство, в която Европол е участвала. Той допълни още, че сътрудничеството е много важно, но също така и опазването, и предпазването на културните предмети. България отправи молба за помощ преди две години и създадохме работна група. В нея взеха участие не само европейски държави. Идеята е Европол да бъде като информационен център, каза още Лийтхигенар.