Арестуваните рокери от "Хелс Ейнджълс" са действали от 2014 г. досега. Това стана ясно по време на специален брифинг на ГДБОП и прокуратурата във Велико Търново. На него стана ясно, че над 140 полицаи са атакували десетки адреси и автомобили в Търново, София, Варна, Асеновград. Задържани са 12 лица, основно във Велико Търново. Петима от тях са обвинени като организирана престъпна група, като от двама от тях за сформирането и ръководството на групата от 2014 г. насам. Те са обвинени за десетки престъпления - от хулиганство, през телесни повреди, принуда, рекет, обявиха от търновската прокуратура.

Според държавното обвинение всички арестувани са били членове на рокерската група "Хелс Ейнджълс", като са използвали организацията за прикритие. "Всички са членове на подразделението на "Хелс Ейнджълс", но подчертавам, че няма установена пряка връзка на самия клуб като организация. Просто става дума за използване на формалното членство в подобна организация", каза говорителят на Окръжна прокуратура във Велико Търново Илиян Благоев.

На петимата задържани, които са били ядрото, са повдигнати между 21 и 28 обвинения за престъпления, извършвани в продължителен период от време. За тези петима прокуратурата е внесла искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като е налице реална опасност да се укрият или да извършат нови престъпления. За останалите седем обвиняеми са определени парични гаранции между 3 000 и 6 000 лева.

От обвинените лица 11 са български граждани, а един е чужденец. Те са на възраст между 37 и 67 години и всички са с криминални регистрации. „Касае се за организирана престъпна група, която е възлагала извършването на редица престъпления, включително насилие и рекет“, заяви говорителят на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

При проведените претърсвания на адреси и в превозни средства са били иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми, съобщава прокуратурата, която днес даде и повече подробности по случая.

По информация на Би Ти Ви и Нова тв са задържани Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, и Мирослав Пашов, популярен като Миро Пашата. Йорданов е лидер на "Хелс Ейнджълс" за великотърновския регион.

Според регионалния вестник "Борба", ОДМВР-Велико Търново не е била предварително уведомена за провеждането на акцията на спецполицаите.

Мотоклубът "Хелс Ейнджълс" ("Ангели на ада") е създаден през 50-те години на ХХ век в САЩ и има клонове в десетки други държави, включително у нас. Организацията не е нелегална, но през цялата ѝ история нейни членове често са били замесени в незаконна дейност.