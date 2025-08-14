Втори съд постанови домашен арест за петимата от "Хелс Ейнджълс"

МВР Една от снимките, пуснати от МВР след мащабната специализирана полицейска операция за неутрализиране дейността на престъпната група, за която са обвинени петимата. Според съда последните престъпления, за които са им повдигнати обвинения, са от 2018 г.

Апелативният съд във Велико Търново потвърди определението на първата инстанция, с което петима членове на мото клуб "Хелс Ейнджълс" остават под домашен арест с проследяваща гривна. Миналата седмица шефове на държавното обвинение и на ГДБОП обясняваха, че въпросните лица са основателите и ръководителите на организираната престъпна група, която действала от 2014 г. и е извършвала и поръчвала десетки престъпления - от хулиганство, през телесни повреди, принуда, рекет.

Днес апелативният съд прие, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за участието на всеки един от обвиняемите в разследваната престъпна дейност. Това обаче не е достатъчно да обоснове постоянното им задържане в ареста - трябва да има опасност от укриване или от извършване на ново престъпление. Опасността от извършване на друго престъпление е с по-нисък интензитет от този, който се изисква за постоянно задържане, преценяват магистратите. Изводът им почива на обстоятелството, че разследването по делото е продължило повече от седем години, в рамките на което са събрани почти всички относими доказателства, разпитани са свидетели, включително и пред съдия, приобщени са и множество писмени доказателства. Затова не може да се приеме, че съществува реален риск, ако са с по-лека мярка, обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства, както и да въздействат върху свидетели.

Апелативните съдии подчертават и изтеклия продължителен срок от извършване на последните деяния, за които са им повдигнати обвинения - 7 години. "Според съда този период на фона на настъпилата реабилитация за трима от обвиняемите, липсата на осъждане по отношение на единия от тях, както и липсата на твърдения от прокуратурата за извършени други деяния, които да се установяват от извършените в последните месеци процесуално-следствени действия, води до извод за отсъствие на необходимост от налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", гласи съобщението на съда.

Определението на апелативните магистрати е окончателно.

Така сочените за лидери на рокерската група Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата, както и техните съратници Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен, остават под домашен арест.

Групата бе разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново, Варна, София, Асеновград, при участието на над 140 антимафиоти. При операцията бяха иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други средства, с които са извършвани престъпленията. Иззети бяха също големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според прокуратурата Черния и Пашата нямат официална връзка с регистрирана охранителна фирма, която е на името на техните съпруги. Държавното обвинение твърди, че те са заплашени от наказания между 5 и 15 години затвор, както и от конфискации и глоби.

Задържаните бяха общо 12 души. Освен петимата, обявени за тартори, имаше и още 7 души, които изпълнявали нарежданията. Те обаче бяха пуснати от прокуратурата срещу различни парични гаранции от 3000 до 5000 лв.

В залата днес Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата и двамата техните защитници, заявиха че искат изменение на домашния им арест с най-леката мярка - подписка. Те отрекоха да са лидери на престъпна група, предаде Нова тв. Мирослав Пашов посочи, че вярва в съдебната система и очаква съдът да бъде обективен.