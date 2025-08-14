Втори съд постанови домашен арест за петимата от "Хелс Ейнджълс"

Апелативният съд във Велико Търново потвърди определението на първата инстанция, с което петима членове на мото клуб "Хелс Ейнджълс" остават под домашен арест с проследяваща гривна. Миналата седмица шефове на държавното обвинение и на ГДБОП обясняваха, че въпросните лица са основателите и ръководителите на организираната престъпна група, която действала от 2014 г. и е извършвала и поръчвала десетки престъпления - от хулиганство, през телесни повреди, принуда, рекет.
Днес апелативният съд прие, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за участието на всеки един от обвиняемите в разследваната престъпна дейност. Това обаче не е достатъчно да обоснове постоянното им задържане в ареста - трябва да има опасност от укриване или от извършване на ново престъпление. Опасността от извършване на друго престъпление е с по-нисък интензитет от този, който се изисква за постоянно задържане, преценяват магистратите. Изводът им почива на обстоятелството, че разследването по делото е продължило повече от седем години, в рамките на което са събрани почти всички относими доказателства, разпитани са свидетели, включително и пред съдия, приобщени са и множество писмени доказателства. Затова не може да се приеме, че съществува реален риск, ако са с по-лека мярка, обвиняемите да укрият значими за разследването доказателства, както и да въздействат върху свидетели.
Апелативните съдии подчертават и изтеклия продължителен срок от извършване на последните деяния, за които са им повдигнати обвинения - 7 години. "Според съда този период на фона на настъпилата реабилитация за трима от обвиняемите, липсата на осъждане по отношение на единия от тях, както и липсата на твърдения от прокуратурата за извършени други деяния, които да се установяват от извършените в последните месеци процесуално-следствени действия, води до извод за отсъствие на необходимост от налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", гласи съобщението на съда.
Определението на апелативните магистрати е окончателно.
Така сочените за лидери на рокерската група Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата, както и техните съратници Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен, остават под домашен арест.
Групата бе разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново, Варна, София, Асеновград, при участието на над 140 антимафиоти. При операцията бяха иззети множество хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и други средства, с които са извършвани престъпленията. Иззети бяха също големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според прокуратурата Черния и Пашата нямат официална връзка с регистрирана охранителна фирма, която е на името на техните съпруги. Държавното обвинение твърди, че те са заплашени от наказания между 5 и 15 години затвор, както и от конфискации и глоби.
Задържаните бяха общо 12 души. Освен петимата, обявени за тартори, имаше и още 7 души, които изпълнявали нарежданията. Те обаче бяха пуснати от прокуратурата срещу различни парични гаранции от 3000 до 5000 лв.
В залата днес Емил Йорданов - Черния, Мирослав Пашов - Пашата и двамата техните защитници, заявиха че искат изменение на домашния им арест с най-леката мярка - подписка. Те отрекоха да са лидери на престъпна група, предаде Нова тв. Мирослав Пашов посочи, че вярва в съдебната система и очаква съдът да бъде обективен.