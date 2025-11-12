ГДБОП издебна 113 деца с рисково поведение в мрежата

ГДБОП е предупредило родителите на 113 деца, за които службата е установила, че имат рисково поведение в мрежата. Това става ясно от официално съобщение на МВР. От него не става ясно как точно антимафиотите са открили, проследили и установили въпросните деца.

+Установена самоличността на 113 деца с рисково поведение в мрежата. С цел превенция, на тях и на родителите им са обяснени опасните ситуации, в които могат да попаднат, използвайки интернет без надзор", пише МВР.

Отчетено било, че сред заплахите за подрастващите в онлайн пространството, на които децата лесно стават жертва, са: кибертормоз, емоционално и психологическо влияние, различни видове киберпрестъпления, кражба на лични данни и идентичност, нарушаване на личната неприкосновеност, възможност за злоупотреба с със снимкови и видеоматериали, потенциален контакт със злонамерени лица.

Препоръките, отправени към родителите, били: да активират родителския контрол на всички устройства с достъп до интернет, да ограничат времето за използване на мрежата, да наблюдават онлайн активностите на децата си, да провеждат разговори за безопасността онлайн и рисковете, свързани с поведението им.

Иначе ГДБОП отчита 276 сигнала, свързани с онлайн сексуална експлоатация на деца, са подадени от граждани, държавни институции и международни партньори в сектор „Престъпления срещу деца в интернет“ към Дирекция „Киберпрестъпност на ГДБОП от началото на 2025 г.

73 886 файла с изображения и видеоматериали са свалени от киберекспертите на сектора за деветте месеца на тази година. В сравнение – премахнатите единици с противоправно съдържание през изминалата 2024 г. са над 100 000.

Чрез международните канали са обменени 8065 доклада с информация за интернет потребители на подобни материали. Сред тях са включително малолетни лица, които с външно влияние или без знанието на родителите си създават и разпространяват в социалните мрежи собствени материали с провокативно съдържание.

През настоящата година са проведени 33 специализирани полицейски операции по пресичане и документиране на престъпна дейност на интернет потребители по отношение на съхраняване и ползване на материали, съдържащи сексуално насилие с деца.

Задържани са 30 мъже съгласно ЗМВР, от които трима чужди граждани, отчита МВР.

Поискана и предоставена е информация към партньорски международни служби за 65 граждани на различни държави с осъдителни присъди, които са посещавали или пребивавали на територията на страната ни.