Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГДБОП издебна 113 деца с рисково поведение в мрежата

Службата обяви и, че само за година е арестувала заради педофилско съдържание 30 мъже, от които 3-ма чужденци

Днес, 14:19
ГДБОП се хвали с все по-засилено присъствие в мрежата
МВР
ГДБОП се хвали с все по-засилено присъствие в мрежата

ГДБОП е предупредило родителите на 113 деца, за които службата е установила, че имат рисково поведение в мрежата. Това става ясно от официално съобщение на МВР. От него не става ясно как точно антимафиотите са открили, проследили и установили въпросните деца.

+Установена самоличността на 113 деца с рисково поведение в мрежата. С цел превенция, на тях и на родителите им са обяснени опасните ситуации, в които могат да попаднат, използвайки интернет без надзор", пише МВР.

Отчетено било, че сред заплахите за подрастващите в онлайн пространството, на които децата лесно стават жертва, са: кибертормоз, емоционално и психологическо влияние, различни видове киберпрестъпления, кражба на лични данни и идентичност, нарушаване на личната неприкосновеност, възможност за злоупотреба с със снимкови и видеоматериали, потенциален контакт със злонамерени лица.

Препоръките, отправени към родителите, били: да активират родителския контрол на всички устройства с достъп до интернет, да ограничат времето за използване на мрежата, да наблюдават онлайн активностите на децата си, да провеждат разговори за безопасността онлайн и рисковете, свързани с поведението им.

Иначе ГДБОП отчита 276 сигнала, свързани с онлайн сексуална експлоатация на деца, са подадени от граждани, държавни институции и международни партньори в сектор „Престъпления срещу деца в интернет“ към Дирекция „Киберпрестъпност на ГДБОП от началото на 2025 г.

73 886 файла с изображения и видеоматериали са свалени от киберекспертите на сектора за деветте месеца на тази година. В сравнение – премахнатите единици с противоправно съдържание през изминалата 2024 г. са над 100 000.

Чрез международните канали са обменени 8065 доклада с информация за интернет потребители на подобни материали. Сред тях са включително малолетни лица, които с външно влияние или без знанието на родителите си създават и разпространяват в социалните мрежи собствени материали с провокативно съдържание.

През настоящата година са проведени 33 специализирани полицейски операции по пресичане и документиране на престъпна дейност на интернет потребители по отношение на съхраняване и ползване на материали, съдържащи сексуално насилие с деца.

Задържани са 30 мъже съгласно ЗМВР, от които трима чужди граждани, отчита МВР.

Поискана и предоставена е информация към партньорски международни служби за 65 граждани на различни държави с осъдителни присъди, които са посещавали или пребивавали на територията на страната ни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГДБОП, педофилия, сексуален тормоз над деца, деца в риск

Още новини по темата

24 души са ощетили бюджета с над 30 млн. лв. чрез "китайско карго"
16 Окт. 2025

ГДБОП арестува двама, измамили десетки българи с почивка в Гърция
12 Окт. 2025

ГДБОП удари магазини с тонове фалшиви маркови маратонки, чанти, дрехи
26 Авг. 2025

Учител по физическо е задържан за педофилия в София
25 Авг. 2025

ГДБОП отчете първа киберизмама около въвеждането на еврото
22 Авг. 2025

ГДБОП: Дублирани профили на известни фирми мамят с промоции
21 Авг. 2025

Прокуратурата протестира пускането на петимата от "Хелс Ейнджълс"
11 Авг. 2025

Арестуваните рокери от "Хелс Ейнджълс" са действали от 2014 г.
08 Авг. 2025

ГДБОП предупреждава, че от нейно име масово се мами за банкови сметки
22 Юли 2025

Бивши шефове в ГДБОП са оправдани за схема с подкупи от наркобосове
13 Юли 2025

Хванаха смъртоносни количества фентанил в Търговище и Монтана
07 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС са претърсили дома на депутат от групата на Доган
03 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС атакуват схема за незаконно получаване на българско гражданство
02 Юли 2025

Украинци с българско гражданство са в схема за измами за милиони
01 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън